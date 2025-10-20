Θεοφανία Παπαθωμά: «Όταν γίνεσαι μαμά εκπαιδεύεσαι να εξαφανίζεις το εγώ σου»

Η Θεοφανία Παπαθωμά μίλησε στο «Χαμογέλα και πάλι» για τη μητρότητα και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει μεγαλώνοντας τα παιδιά της. «Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ο εαυτός μας, δεν υπάρχει εξωτερική δυσκολία. Ο τοίχος που βλέπουμε μπροστά μας είναι το εγώ μας, τίποτε άλλο.

Η μεγαλύτερη ευλογία είναι τα παιδιά μου. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς παιδιά, χωρίς οικογένεια. Είχα αυτή την ανάγκη από μικρή ηλικία. Όταν γίνεσαι μαμά μαθαίνεις και εκπαιδεύεσαι το εγώ σου να εξαφανίζεται, σιγά σιγά σε εγκαταλείπει.

«Έτσι θα μεγαλώσεις όμορφα παιδιά»

Το παιδί δεν θα σου θυμώσει. Μπορεί να το χτυπήσεις κιόλας, αλλά την άλλη στιγμή μπορεί να ’ρθει να σε αγκαλιάσει. Αυτό είναι φοβερό, είναι αξιοθαύμαστο, ένα δίδαγμα για μας. Ενώ εσύ μπορείς να θυμώσεις με το παιδί σου και για το τίποτα. Όχι γιατί είσαι κακιά, αλλά γιατί εκείνη τη στιγμή είσαι εκνευρισμένη, έχεις κάποια δυσκολία και το παιδί είναι ο εύκολος στόχος.

Οι γονείς δεν πρέπει να έχουμε εγωισμό απέναντι στα παιδιά μας, γιατί προκαλούμε πάρα πολλά προβλήματα. Πρέπει να τα ακούμε με αγάπη και κατανόηση. Δεν πρέπει να τα κοντράρεις γιατί έχουν τις δυσκολίες τους. Τα φέρνουμε σε έναν κόσμο δύσκολο. Πρέπει να τα βοηθάμε να προσαρμόζονται. Η δική μας άσκηση είναι να είμαστε ήρεμοι και να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας όμορφα. Αυτό δεν το κατακτάς από τη μία στιγμή στην άλλη. Έτσι θα μεγαλώσεις και όμορφα παιδιά, αλλιώς θα τα κάνεις τρελά και μετά θα το βρεις μπροστά σου.

Τα εφόδια

Δεν έχω φόβο μεγαλώνοντας τα παιδιά μου, έχω έννοια να τους δώσω τα εφόδια για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες, να μην σηκώσουν τα χέρια ψηλά, να μην αισθανθούν ότι δεν έχουν τα εφόδια ή ότι υπολείπονται των άλλων, ότι δεν έχουν αυτοπεποίθηση, να μην τους δώσω πολλά προβλήματα ώστε μετά να φάνε πολλά χρόνια για να τα διώξουν από πάνω τους».