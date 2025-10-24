Θεοφανία Παπαθωμά: «Περισσότερο ανταγωνισμό ένιωσα από άνδρες συμπρωταγωνιστές, παρά από γυναίκες»

Η Θεοφανία Παπαθωμά έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Το Πρωινό» και αναφέρθηκε στον ανταγωνισμό αλλά και στο τίμημα της δημοσιότητας.

«Περισσότερο ένιωσα ανταγωνισμό από άντρες συμπρωταγωνιστές, παρά από γυναίκες. Οι γυναίκες έχουμε μια αλληλεγγύη μεταξύ μας. Δεν έχω αντιμετωπίσει άσχημες συμπεριφορές, μάλλον στο κούτελό μου γράφει ότι δεν το ανέχομαι. Και κάποιες φορές παλιότερα που το έβλεπα, έφευγα κατευθείαν, δεν μπορούσα να το διαχειριστώ» εξομολογήθηκε.

Μιλώντας για την μητρότητα η Θεοφανία Παπαθωμά παραδέχθηκε: «Υπήρχαν διαστήματα πολύ μεγάλα, που αναγκαστικά μπαίνεις σε δεύτερη μοίρα και προτεραιότητα είναι τα παιδιά. Αλλά δεν με πείραξε, απλώς να μην ξεχνάμε τον εαυτό μας».

Το ενδεχόμενο ενός ακόμη γάμου δεν το αποκλείει, όμως όπως εξηγεί στην παρούσα φάση της ζωής της αισθάνεται πληρότητα. «Δεν ξέρω τι μπορεί να σου φέρει η ζωή, αλλά αισθάνομαι ολοκληρωμένη, δεν χρειάζομαι κάτι άλλο.».

Ενώ για τα δημοσιεύματα που την αφορούν και πολλές φορές μπορεί να είναι και ψευδή, η ηθοποιός εξήγησε ότι αυτό είναι το τίμημα της δουλειάς που επέλεξε να κάνει και το έχει αποδεχθεί. «Όταν είσαι στο φως της δημοσιότητας δεν μπορείς να αποφύγεις τα δημοσιεύματα, καλά και κακά, αληθινά ή ψέματα. Δεν ασχολούμαι με αυτά, είναι το τίμημα για αυτό που κάνεις, δεν είναι όλα ρόδινα».