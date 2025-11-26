Θεοφανία Παπαθωμά: «Μου έκαναν προτάσεις για γυμνά, αλλά δεν πήρα ποτέ χρήματα από αυτό»

Η Θεοφανία Παπαθωμά μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Το ’χουμε” για τους ποιοτικούς ρόλους, το μέχρι πότε μια γυναίκα μπορεί να νιώθει ερωτική, αλλά και για το γεγονός πως δεν εκμεταλλεύτηκε ποτέ το ότι τη θεωρούσαν σύμβολο του σεξ για να προωθήσει την καριέρα της.

«Δεν μου αρέσει αυτό που κάνουμε όλοι τους σεμνότυφους και ότι αν είσαι ωραία γυναίκα πρέπει να το κρύψεις για να κάνεις ποιοτικούς ρόλους. Αυτό το θεωρώ μια τεράστια ανοησία. Αν έχεις ποιότητα σαν άνθρωπος, όποια ποιότητα και αν έχεις, έχεις ποιότητα σαν άνθρωπος και φαίνεται. Δεν χρειάζεται να κάνεις ότι είσαι κάτι άλλο.

«Δεν εκμεταλλεύτηκα τον τίτλο του “sex symbol”»

Δεν προσπάθησα καθόλου να αποτινάξω από πάνω μου τον τίτλο του sex symbol που μου φόρεσαν στην αρχή της καριέρας μου αλλά ούτε και ασχολήθηκα με αυτόν τον τίτλο ποτέ. Δεν το εκμεταλλεύτηκα. Τότε μου έκαναν και προτάσεις για γυμνά, αλλά δεν πήρα ποτέ χρήματα από αυτό. Απλώς έκανα κάποιες φωτογραφήσεις που μου πρότειναν.

«Δεν μπορείς να είσαι συνέχεια διαθέσιμη»

Πιστεύω ότι μια γυναίκα μπορεί να νιώθει ερωτική σε οποιαδήποτε ηλικία. Συνήθως όμως νιώθουμε ερωτικοί όταν βρούμε και το αντικείμενο του πόθου. Αν είσαι μέσα στην καθημερινότητα, με τα παιδιά και τρέχεις όλη μέρα για να δουλέψεις για τον επιούσιο, μπορεί και να μην να μην νιώθεις ερωτική.

Δεν μπορείς όμως να είσαι στην τρίχα όλη μέρα και διαθέσιμη. Αυτό είναι ένα πολύ μελανό σημείο στη ζωή της σύγχρονης γυναίκας και είναι και άδικο. Δηλαδή ο άντρας είναι στην τρίχα και στα καλύτερά του ολημερίς; Η γυναίκα γιατί θα πρέπει να είναι;»