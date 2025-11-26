Γιώργος Σεϊταρίδης: «Δεν πήγα στο Πήλιο επειδή έκοψα τα ναρκωτικά όπως ακουγόταν τριγύρω»

Ο Γιώργος Σεϊταρίδης πρωταγωνιστεί φέτος στη θεατρική παράσταση “Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν”, μια παράσταση που σηματοδοτεί την επιστροφή του στα καλλιτεχνικά δρώμενα μετά από απουσία πολλών χρόνων. «Αισθάνομαι λίγο περίεργα που επιστρέφω στο θέατρο γιατί είχα μια αποχή για περίπου 12 χρόνια, αλλά είμαι και συνάμα χαρούμενος γιατί περνάω καλά στο θέατρο. Πρεμιέρα χωρίς άγχος δεν υπάρχει βέβαια.

«Ήταν μια εσωτερική αναζήτηση»

Κάποια στιγμή, πριν από χρόνια, πήγα στο Πήλιο, μου άρεσε τόσο πολύ που είπα “εδώ θα πεθάνω”, αυτά τα βαρύγδουπα που λέμε. Κάτι μου έλειπε. Κάτι ήθελα να δω. Πίστεψα ότι στη φύση θα δω ένα μέρος που αν δεν πάω δεν θα το δω ποτέ μέχρι να φύγω από αυτό που λέμε ζωή. Οπότε λέω πάω και έχει ο Θεός.

Δεν αποφάσισα να φύγω για κανέναν ψυχολογικό λόγο, για κανένα δράμα. Δεν πήγα για να ξεπεράσω τίποτα, δεν έκοψα τα ναρκωτικά και πήγα, αυτό δηλαδή που ακουγόταν τριγύρω. Ήταν απλώς μια εσωτερική αναζήτηση. Δεν ήταν κάτι φοβερό και τρομερό.

«Δεν με άφηνε να ησυχάσω»

Τα χρόνια που έλειπα από την Αθήνα μου έλειψε το θέατρο και αυτός ήταν και ο λόγος που αποφασίσαμε μαζί με τη σύντροφό μου να επιστρέψουμε. Εκεί είχαμε τακτοποιηθεί, είχαμε πάρει τη σειρά μας, ζούσαμε όμορφα, μια τελείως διαφορετική ζωή, με άλλους ρυθμούς. Τα πρώτα χρόνια που ήμουν στο Πήλιο χτυπούσε το τηλέφωνό μου για δουλειές, αλλά όταν λες συνέχεια όχι, κάποια στιγμή είπαν κι αυτοί “ασ’ τον, δεν θέλει ο άνθρωπος”.

Πέρασαν στιγμές που φοβόμουν να παραδεχτώ πως θέλω να επιστρέψω. Το έσβηνα κι εγώ από μέσα μου, έκανα ότι δεν υπάρχει, αλλά όλο αυτό φούντωσε και δεν με άφηνε να ησυχάσω. Κατάλαβα ότι ο μόνος τρόπος να ησυχάσω ήταν να το δοκιμάσω ξανά και ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει.