Βασίλης Μπισμπίκης για το ατύχημα: «Πήγαν να διαστρεβλώσουν την εικόνα, υπήρχε εμπάθεια»

Ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε καλεσμένος στο “Στούντιο 4” και δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στο τροχαίο που προκάλεσε πριν από λίγο καιρό στη Φιλοθέη. «Έκανα ένα λάθος, το πλήρωσα, το πλήρωσα ακριβά όλο αυτό το πράγμα και τελείωσε, έμεινε πίσω. Με όσους εκτιμώ, αγαπώ και είναι γύρω μου, με αυτούς τους ανθρώπους θέλω να έχω μια σύμπνοια, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μην νομίζουν ότι είμαι χωρίς ηθική, χωρίς αξία, ότι δεν αναλαμβάνω ευθύνες και όλα αυτά. Τους άλλους δεν μπορώ να τους πείσω.

Έκανα ένα λάθος και χτύπησα δύο αυτοκίνητα. Πήρε ένα μέγεθος άλλο αυτό. Μετά μπαίνουν μέσα παθογένειες, ξεφεύγει και πάει στη χυδαιότητα. Αν εγώ ήμουν με τη Δανάη (Παππά) και χορεύαμε και φιληθήκαμε, με τη φίλη μου που είμαστε έναν χρόνο μαζί στον “Σασμό” και χορεύαμε και ήμασταν όλα τα παιδιά από τη σειρά εκεί… Είναι αστείο. Πάνε να διαστρεβλώσουν την εικόνα, να φτιάξουμε μια άλλη κατάσταση, ένα κουτσομπολιό κι εκεί βλέπεις ότι υπάρχει εμπάθεια, γιατί δεν τα κάνουν σε όλους».

«Προσπαθώ να μην χάσω τη σύνδεση με τον γιο μου»

Ο ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε και τον μεγαλύτερο του φόβο. «Σε σχέση με το παιδί μου φοβάμαι, πάρα πολύ. Με τους ανθρώπους που είναι γύρω μου και για τη Δέσποινα (Βανδή) και για το παιδί μου, να είναι καλά, να έχουν υγεία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και προσπαθώ να μην χάσω τη σύνδεση με τον γιο μου. Προσπαθώ να την κερδίσω.

Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο θέμα με τα παιδιά είναι όταν χάνουν τη σύνδεση με τον πατέρα και τη μητέρα. Αυτό γίνεται όταν δεν δίνεις τις σωστές απαντήσεις στο παιδί σου, όταν λες βλακείες, όταν δεν μπορείς να τον πλησιάσεις, να ανοιχτεί να σου μιλήσει για τη ζωή του, για τις αγωνίες του, για όλα αυτά. Και αν χαθεί η σύνδεση, οδηγείται στον φόβο, ο φόβος στις παρέες, στη συμμορία»