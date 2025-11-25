Βασίλης Μπισμπίκης: «Όλα καλά με τις… ατυχίες του τελευταίου καιρού»

Η Δέσποινα Βανδή, αλλά και οι γονείς του Βασίλη Μπισμπίκη βρέθηκαν στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας “Σπασμένη φλέβα” αποδεικνύοντας έμπρακτα τη στήριξή τους στον άνθρωπό τους.

«Κάθε δουλειά είναι ξεχωριστή, οπότε κάθε φορά οφείλεις να βάλεις ένα άλλο κομμάτι του εαυτού σου μέσα σε κάθε ρόλο σε ταινία, θέατρο, τηλεόραση, οπότε είμαστε εκπαιδευμένοι για να κάνουμε αυτό το πράγμα. Πήρα τηλέφωνο τους γονείς μου και τους είπα σήμερα θα έρθετε στην πρεμιέρα. Θέλουν να πάρουν τη χαρά τους, ε, ας χαρούν κι αυτοί λίγο. Εάν δεν σε στηρίζουν οι δικοί σου άνθρωποι, ποιος θα σε στηρίξει;», είπε στην κάμερα της εκπομπής “Happy day”.

«Με τους γονείς μου στο κοινό δεν έχω παραπάνω άγχος. Με τους φίλους από τα παλιά αγχώνομαι πιο πολύ, σαν να θέλω να αποδείξω κάτι, αλλιώς δεν πάει να έρθει όποιος είναι, όσο διάσημος κι αν είναι. Στην προσωπική μου ζωή δεν έχω ανάγκη αποδοχής από ανθρώπους που δεν ανήκουν στον στενό μου περιβάλλον».

Ο Μπισμπίκης ρωτήθηκε και για τις… ατυχίες που του έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό και τον έκαναν πρόσωπο της επικαιρότητας με αρνητική χροιά. «Όλα καλά», αρκέστηκε να πει.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης με τους γονείς του / φωτογραφία NDP

Εύα Νάθενα, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη / φωτογραφία NDP

Μπέττυ Αρβανίτη, Γιάννης Οικονομίδης / φωτογραφία NDP

Σχέσεις στα άκρα

Η “Σπασμένη φλέβα” είναι η 6η ταινία του Γιάννη Οικονομίδη που αφορά σε σχέσεις οικογενειακές, σχέσεις οικονομικές, σχέσεις ερωτικές, σχέσεις αγάπης - μίσους, σχέσεις μεταξύ φίλων και εχθρών, σχέσεις εξουσίας, σχέσεις με τον σκοτεινό εαυτό. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους της ταινίας που βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 27 Νοεμβρίου ερμηνεύουν: οι Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτος, Σοφία Κουνιά, Γιάννης Νιάρρος, Γιάννης Αναστασάκης, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Κλέλια Ρένεση, Αναστασία Χατζηαθανασίου, Δημήτρης Καπετανάκος και Μαρία Καλλιμάνη.

Η ιστορία έχει να κάνει με τον Θωμά Αλεξόπουλο, έναν μεσήλικα επιχειρηματία που πνίγεται στα λάθη και στις επιπολαιότητές του. Όταν η κόντρα του με τον τοκογλύφο της περιοχής πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις, και με τον χρόνο για να σώσει το οικογενειακό του σπίτι να τελειώνει, ωθείται στα άκρα…