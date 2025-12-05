Αρβανίτη για Μπισμπίκη: «Εξαιρετικός συνεργάτης, δοτικός και ευγενής - Η ζωή του είναι ζωή του»

Η Μπέτυ Αρβανίτη και ο Βασίλης Μπισμπίκης συνεργάζονται στην ταινία του Γιάννη Οικονομίδη «Σπασμένη Φλέβα» και η χημεία τους είναι ολοφάνερη, αν κρίνουμε από τις δηλώσεις που έκανε η ηθοποιός.

«Ο Βασίλης Μπισμπίκης είναι ένας εξαιρετικός συνεργάτης, είναι δοτικός και ουσιαστικός. Είναι πολύ καλός ηθοποιός, έχει μια βαθιά ευγένεια ως άνθρωπος. Από εκεί και πέρα, η ζωή του είναι ζωή του, δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε αυτά τα πράγματα» δήλωσε η Μπέτυ Αρβανίτη στην εκπομπή «Buongiorno».

Και συνέχισε, εξηγώντας ότι της πήρε αρκετό καιρό μέχρι τελικά να πει το πολυπόθητο ''ναι'' στην πρόταση που της έκανε ο Γιάννης Οικονομίδης. «Ήταν μια δύσκολη απόφαση να παίξω στην ταινία “Σπασμένη φλέβα”, αλλά το κίνητρό μου ήταν ο ίδιος ο Γιάννης Οικονομίδης. Μου πήρε ένα μήνα για να πω το ναι στην πρόταση. Με τον ρόλο που ενσαρκώνω υπήρχε μία άλλου τύπου έκθεση που δεν είχα κάνει ποτέ στη ζωή μου. Ήθελε τόλμη για να το κάνω».

Η ηθοποιός μάλιστα τόνισε, ότι ο σύντροφός της είναι πολύ ανοιχτός με αυτά που κάνει στην ταινία, αλλά και στο θέατρο.

«Είναι πολύ σοβαρή ηθοποιός η Μπέτυ, δεν φοβήθηκε στιγμή το ρόλο της. Διαθέτει, επίσης, μια αίσθηση του χιούμορ που πάντα βοηθάει. Πιο τέλεια δεν θα μπορούσε να έχει ταιριάξει».

