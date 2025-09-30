Βασίλης Μπισμπίκης: Η πρώτη συνάντηση με τη Δέσποινα Βανδή μετά τη σύλληψη και η αποκάλυψη του Ρέμου

Μετά την Ευελπίδων όπου οδηγήθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης, εξαιτίας των ζημιών που προκάλεσε τα ξημερώματα της Κυριακής σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην περιοχή της Φιλοθέης, επέστρεψε στο σπίτι που διαμένει με την Δέσποινα Βανδή, η οποία καθόταν στο μπαλκόνι και τον περίμενε.

Η εκπομπή «Το Πρωινό» εξασφάλισε βίντεο που δείχνει τον ηθοποιό να μπαίνει στο γκαράζ του σπιτιού και να παρκάρει, ενώ η σύντροφός του Δέσποινα Βανδή, όπως φαίνεται και στα πλάνα βρίσκεται στο μπαλκόνι.

Η πρώτη συνάντηση του Βασίλη Μπισμπίκη με τη Δέσποινα Βανδή μετά τη σύλληψη pic.twitter.com/yGHcsioo2O — Flash.gr (@flashgrofficial) September 30, 2025

Ο Αντώνης Ρέμος τοποθετήθηκε για το συμβάν λέγοντας: «Αυτό ήταν ένα ατυχές γεγονός. Ο Βασίλης είναι παλικάρι και αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Δεν κρύφτηκε. Ήταν μια κακή στιγμή και ας μείνει μια κακή στιγμή. Ευτυχώς που είναι μόνο υλικές οι ζημιές. Ας είναι ένα μικρό καμπανάκι και γι’ αυτόν για να είναι λίγο πιο προσεκτικός. Μίλησα με το οικογενειακό περιβάλλον της Δέσποινας Βανδή, είναι στεναχωρημένη αλλά είναι εκεί και τον στηρίζει».

Θυμίζουμε ότι ο ηθοποιός καθώς έβγαινε από το Δικαστικό Μέγαρο της Ευελπίδων δήλωσε: «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα και δεν άφησα κανένα. Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα τις Αρχές. Έχω ακούσει από χθες... μόνο ακούω. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα. Πήγα και στην αστυνομία, πήρα τηλέφωνο και στις Αρχές».