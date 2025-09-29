Μικρούτσικος για Μπισμπίκη: «Είναι ασθενής... πίνει και κάνει κακό στον εαυτό του και στην Δέσποινα»

Για το περιστατικό που συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου, με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Μπισμπίκη που προκάλεσε καταστροφές σε αυτοκίνητα στην περιοχή της Φιλοθέης, μίλησαν παρουσιαστές και συνάδελφοί του και μάλιστα, ο Ανδρέας Μικρούτσικος μίλησε έξω από τα δόντια.

« Ό,τι κι αν έκανε ο Βασίλης, έχει ψυχή και καρδιά, είναι λεβέντης, αλλά είναι και κάτι άλλο, που γύρω γύρω γυρνάμε και δεν το λέμε και το λέω εγώ έμμεσα... Δεν καταλάβαινε τι έκανε. Και την άλλη μέρα για να πάει σε εκπομπή και να μην την αναβάλλει, δεν καταλάβαινε τι έκανε. Μετά το κατάλαβε και πήγε… Είτε γιατί έφυγε το αλκοόλ, είτε το οτιδήποτε και έκανε κατάθεση και θα δικαστεί» εξήγησε ο παρουσιαστής.

Και συνέχισε, αποκαλύπτοντας έναν διάλογό τους: «Γνωρίζω λεπτομέρειες. «Γεια σου Βασίλη, είμαι ο Ανδρέας και θέλω να κάνουμε συνέντευξη». «Άμα μου έχεις δύο μπουκάλια ουίσκι, θα την κάνουμε». Λόγια του Βασίλη. Ο Βασίλης πίνει. Ο Βασίλης κάνει κακό στον εαυτό του, κάνει κακό στη Δέσποινα και εν προκειμένω και στους ανθρώπους που ζούνε δίπλα.. Πρέπει να λυθεί, είναι ασθενής. Δεν τον κατηγορώ, είναι ασθενής».

Η Μαρίνα Ασλάνογλου από την πλευρά της, που συμπρωταγωνιστεί με τον Βασίλη Μπισμπίκη στο «Πόρτο Λεόνε», δήλωσε: «Δεν έχω κάτι να πω, το πρώτο που ρώτησα είναι αν είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Είναι όλα καλά. Δεν μπορώ να πάρω πάρω θέση, όμως ο Βασίλης είναι άνθρωπος που αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Νομίζω τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο που πρέπει».

Θέση πήρε και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μέσα από την ραδιοφωνική του εκπομπή και ανέφερε: «Από το πρωί βλέπω σε όλα τα κανάλια και τις εφημερίδες το θέμα του Μπισμπίκη με το αυτοκίνητο. Έμεινα σε μια ατάκα ενός τύπου: «Όταν χορεύεις ζεμπεκιές πολύ αντρουά, πρέπει να είσαι σε όλα σου έτσι». Δεν μπορείς να χορεύεις ζεμπεκιές και να είσαι… και στη στραβή να την κάνεις. Τον έψαχναν και έμαθαν μέσω του νοικιασμένου ποιος ήταν. Εμφανίστηκε μετά από 2 μέρες; Συζητάμε σοβαρά αυτό για τον Μπισμπίκη; Αν το έκανε κάποιος άλλος; Υποθέσεις μπορεί να κάνουν όλοι γιατί μπορεί να έφυγε ο Βασίλης, εμείς δεν θα πάρουμε θέση σε αυτό. Πίστευα ότι θα φύγει αλλά τελικά τον κράτησαν μέσα».