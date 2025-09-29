Βασίλης Μπισμπίκης: Η στιγμή που οδηγείται στην Ευελπίδων - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Στην Ευελπίδων, προκειμένου να δικαστεί στο Αυτόφωρο για το ατύχημα που προκάλεσε στη Φιλοθέη, έφτασε ο Βασίλης Μπισμπίκης λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι Βασίλης Μπισμπίκης, παρουσιάστηκε αυτοβούλως χθες (28/9) στα γραφεία της Τροχαίας Κηφισιάς και ομολόγησε πως είναι ο οδηγός του αγροτικού που τα ξημερώματα του Σαββάτου προσέκρουσε σε τρία σταθμευμένα ΙΧ και σε μια μάντρα στη Φιλοθέη και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Ο ηθοποιός κρατήθηκε το βράδυ στο Α’ Τμήμα Τροχαίας ΒΑ Αττικής στην Κηφισιά, ενώ οι Αρχές έχουν δεσμεύσει ήδη το πολυτελές Ford Raptor με το οποίο χτύπησε τα αυτοκίνητα στην οδό Δοϊράνης.

Αξίζει να σημειωθεί πως η σύλληψή του ηθοποιού είναι η πρώτη για εγκατάλειψη τροχαίου μετά την αλλαγή ΚΟΚ. Οι ποινές με τις οποίες απειλείται ο Βασίλης Μπισμπίκης, με βάση το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για Εγκατάλειψη Τόπου Τροχαίου Ατυχήματος με Υλικές Ζημιές, είναι χρηματικό πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης αλλά και ποινική δίωξη με το άρθρο 290Α ΠΚ για Επικίνδυνη Οδήγηση.

Παράλληλα η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο ο ηθοποιός να οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς όπως ο ίδιος παραδέχτηκε πριν συμβεί το τροχαίο διασκέδαζε σε κρητικό γλέντι στην Μεταμόρφωση. Μάλιστα σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται η στιγμή που διασκεδάζει με την παρέα του στα πρώτα τραπέζια.

Ένα ακόμη σενάριο που ερευνάται από τις Αρχές αφορά την παρουσία συνοδηγού στο αυτοκίνητο του Βασίλη Μπισμπίκη. Αν τελικά αυτό το σενάριο επιβεβαιωθεί τότε ο συνοδηγός σίγουρα θα κληθεί να καταθέσει σχετικά με το πώς συνέβη το τροχαίο τα ξημερώματα του Σαββάτου αλλά και το τι ακολούθησε.

Δείτε βίντεο φωτογραφίες:

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Δημογλίδου για Μπισμπίκη: Ποινή έως και 3 έτη φυλάκισης

Για τη σύλληψη του Βασίλη Μπισμπίκη μετά από τροχαίο στη Φιλοθέη, όπου προκάλεσε φθορές σε πολλά αυτοκίνητα και εγκατέλειψε το σημείο, μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ, η Αστυνομία ενημερώθηκε από κάποιους οδηγούς που διαπίστωσαν ότι υπήρχαν φθορές στα αυτοκίνητά τους, χωρίς όμως να γνωρίζουν ποιος τις προκάλεσε. «Ξεκίνησαν οι έρευνες από την Τροχαία ΒΑ Αττικής, διαπιστώθηκε ο ιδιοκτήτης του οχήματος, ο οποίος ενημερώθηκε τηλεφωνικά την Κυριακή το μεσημέρι από την Αστυνομία και προσήλθε μόνος του στην αρμόδια υπηρεσία».

Και συμπλήρωσε: «Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της προανάκρισης, δεν φαίνεται να έχει ενημερώσει με κάποιον τρόπο είτε τους ιδιοκτήτες των οχημάτων είτε την Αστυνομία. Είναι κάτι που ερευνάται. Με βάση τον νέο ΚΟΚ ο οδηγός συλλαμβάνεται με την αυτόφωρη διαδικασία. Έχουμε και άσκηση ποινικής δίωξης με βάση το νέο Άρθρο 290Α – δεν υπάρχει μόνο η αστική ευθύνη της αποζημίωσης των υπόλοιπων οδηγών, αλλά συλλαμβάνεται και οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα πέρα από τις διοικητικές κυρώσεις».



Ερωτηθείσα για το αν έγιναν τοξικολογικές εξετάσεις στον ηθοποιό, η κ. Δημογλίδου σημείωσε πως δεν είχε κανένα νόημα, αφού είχαν παρέλθει πάνω από 24 ώρες από το συμβάν, οπότε δεν θα μπορούσε να διαπιστωθεί τίποτα.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ υπογράμμισε ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης «ήταν απόλυτα συνεργάσιμος, δέχθηκε από την πρώτη στιγμή ότι αυτός ήταν ο ιδιοκτήτης και οδηγός του οχήματος όταν προκλήθηκαν οι ζημιές. Ενημερώθηκε ότι πρέπει να συλληφθεί και να ακολουθηθεί αυτόφωρη διαδικασία, ενώ φυσικά ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας, καθώς είναι η πρώτη φορά που ουσιαστικά έχουμε την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας».



Και διευκρίνισε: «Αν ο οδηγός ενημερώσει μέσα σε ένα 24ωρο την Αστυνομία, είναι διαφορετικά τα πράγματα και το χειρίζεται διαφορετικά και η Δικαιοσύνη. Εδώ δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, αλλά ότι ο οδηγός ενημερώθηκε από την Αστυνομία».



«Δεν έχει αναφερθεί για ποιον λόγο εγκατέλειψε το σημείο. Για κάποιον λόγο έχασε τον έλεγχο και προκάλεσε φθορές σε οχήματα και σε μια συγκεκριμένη οικία. Θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη και μπορεί να του επιβληθεί ποινή έως και 3 έτη φυλάκισης, οπότε πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι δεν ισχύει πλέον αυτό που ίσχυε» κατέληξε.