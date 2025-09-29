Πηγές ΕΛΑΣ: Συνεργάτιδα του Μπισμπίκη κάλεσε στο ΑΤ Φιλοθέης τουλάχιστον 10 ώρες μετά το τροχαίο

Μία εικόνα αρκετά διαφορετική απ’ αυτή που παρουσιάζει ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης αναφορικά με τις κινήσεις του μετά το τροχαίο που προκάλεσε δίνουν πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας και ιδιαίτερα για το εάν και πότε έγινε το τηλεφώνημα προς τις Αρχές.



Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, μία γυναίκα που δήλωσε συνεργάτης του πήρε τηλέφωνο στον αξιωματικό υπηρεσίας του Α.Τ. Φιλοθέης - Ψυχικού λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (27/9), τουλάχιστον 10 ώρες μετά το συμβάν. Η ίδια φέρεται να είπε ότι ο συνεργάτης της έχει προκαλέσει τροχαίο με κάποιες μικρές υλικές ζημιές σε σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα χωρίς να διευκρινίζει το πότε, που και την έκταση του τροχαίου.



Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές της ΕΛ.ΑΣ., ο αξιωματικός υπηρεσίας τη ρώτησε εάν υπάρχει τραυματισμός για να «ανοίξει κάρτα» στην Άμεση Δράση κι αυτή με τη σειρά της να ενημερώσει την Τροχαία, με τη γυναίκα να απαντά αρνητικά.

Τότε, ενδεχομένως επειδή πίστεψε ότι το τροχαίο συνέβη πριν από λίγο και όχι τουλάχιστον 10 ώρες πριν, ο αστυνομικός φέρεται να την προέτρεψε να καλέσει η ίδια το «100» και την ασφαλιστική εταιρεία για να γίνει καταγραφή των ζημιών.



Άλλωστε, το «γιατί δεν κάλεσες το 100 όταν έγινε το τροχαίο;» ήταν μία ερώτηση που απεύθυναν οι αξιωματικοί του Τμήματος Τροχαίας Κηφισιάς στον γνωστό ηθοποιό, με τον Βασίλη Μπισμπίκη να μην δίνει ουσιαστική απάντηση. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει καταγραφή κλήσεων στα αστυνομικά τμήματα -εν αντιθέσει με το «100»- το πιθανότερο είναι η κάθε πλευρά να δίνει δική της εκδοχή.



Τέλος, στο ποινικό σκέλος της υπόθεσης, ο 48χρονος καλλιτέχνης μετά την άσκηση πλημμεληματικού χαρακτήρα ποινικής δίωξης σε βάρος του πήρε ρητή δικάσιμο για τις 8 Οκτωβρίου.