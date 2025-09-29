Στο κελί πέρασε το βράδυ ο Μπισμπίκης: Σήμερα στον εισαγγελέα για τις καταγγελίες σε βάρος του

Το βράδυ της Κυριακής δεν βρήκε τον Βασίλη Μπισμπίκη στη σκηνή ή σε κάποιο από τα αγαπημένα του στέκια, αλλά στο κρατητήριο της Τροχαίας Κηφισιάς. Ο γνωστός ηθοποιός, που συχνά βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, συνελήφθη έπειτα από επεισόδιο στη Φιλοθέη, όπου –σύμφωνα με καταγγελία– προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα και μια γκαραζόπορτα, πριν εξαφανιστεί προς άγνωστη κατεύθυνση.



Το πολυτελές Ford Raptor που οδηγούσε έφερε εμφανή σημάδια πρόσκρουσης στον προφυλακτήρα, ενώ μάρτυρες ανέφεραν πως προκάλεσε φθορές σε περίπου δέκα αυτοκίνητα, κάποια παρκαρισμένα επί της οδού Καραολή και Δημητρίου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η Τροχαία έχει καταγράψει ζημιές σε τρία οχήματα και μία γκαραζόπορτα.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Η καταδίωξη που δεν έγινε ποτέ

Μετά το περιστατικό, οι αστυνομικοί τον αναζήτησαν χωρίς αποτέλεσμα. Όταν τον κάλεσαν στο τηλέφωνο, εκείνος απάντησε πως «λείπει» και θα εμφανιστεί ο ίδιος. Τελικά, το βράδυ της Κυριακής (28/9) παρουσιάστηκε στο Τμήμα Τροχαίας Κηφισιάς, όπου και συνελήφθη.



Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι πήγε για να καταθέσει σχετικά με το τροχαίο, ενώ υποσχέθηκε πως θα αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες των οχημάτων που υπέστησαν ζημιές. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνος πίσω από το τιμόνι.

Μαρτυρία «φωτιά»

«Υπολογίζω ότι έγινε γύρω στις δύο τα ξημερώματα του Σαββάτου το περιστατικό γιατί άκουσα ένα τράνταγμα όσο ήμουν στο δωμάτιό μου. Υπέθεσα ότι θα ήταν κάποιος σεισμός, σαν αυτούς που έγιναν πρόσφατα, αλλά ήταν το συγκεκριμένο τρακάρισμα» λέει στο Orange Press νέος από οικογένεια που χτυπήθηκε όχημά της.

«Το δικό μου το αυτοκίνητο είναι το Corsa που ήταν σταθμευμένο στο πάρκινγκ και δεν έπαθε τίποτα, ήμουν τυχερός. Το Mercedes A Class είναι της μητέρας μου και το άλλο το αμάξι του γείτονα, έχει διαλυθεί. Έχει σπάσει ο άξονας. Το πρωί μας χτύπησαν το κουδούνι κατά τις οκτώ και μας είπαν ότι μας τράκαραν» προσθέτει.

Οδηγείται στον Εισαγγελέα

Ο Μπισμπίκης θα παραμείνει κρατούμενος όλο το βράδυ στο Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής και το πρωί της Δευτέρας (29/9), στις 9:00, αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Βασίλης Μπισμπίκης

Ο γνωστός ηθοποιός βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά από σοβαρές κατηγορίες:

Πρόκληση υλικών ζημιών: φθορές σε σταθμευμένα οχήματα, μια μάντρα και μία γκαραζόπορτα στη Φιλοθέη. Αν και αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για ζημιές σε έως και 10 αυτοκίνητα, η Τροχαία έχει μέχρι στιγμής καταγράψει τρία.

Εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος: μετά το περιστατικό, φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο και να εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση, κάτι που βαραίνει ιδιαίτερα στον νέο ΚΟΚ.

Επικίνδυνη οδήγηση: βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα, η συμπεριφορά του μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνη οδήγηση, με ποινικές συνέπειες.

Οι ποινές που προβλέπονται περιλαμβάνουν χρηματικά πρόστιμα, αφαίρεση διπλώματος και ποινική δίωξη, ενώ σε περίπτωση υποτροπής γίνονται ακόμη πιο αυστηρές.

Εικόνα από τρακαρισμένα οχήματα στην οδό Δοϊράνης στη Φιλοθέη που φέρεται να χτύπησε με το ΙΧ του ο γνωστός ηθοποιός (φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος)

Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Η υπόθεση έχει ανάψει φωτιές και γύρω από το τι προβλέπει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας. Η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος –ακόμα κι όταν αφορά μόνο υλικές ζημιές– θεωρείται σοβαρό αδίκημα. Οι ποινές περιλαμβάνουν πρόστιμα, αφαίρεση διπλώματος και ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα.



Αν μάλιστα υπάρξει υποτροπή, οι κυρώσεις γίνονται ακόμα πιο αυστηρές: μεγαλύτερα χρηματικά ποσά, παρατεταμένη αφαίρεση άδειας οδήγησης και πιθανότητα ακόμη σκληρότερων συνεπειών.