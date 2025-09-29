Δευτέρα με... χειρόφρενο: Απέραντο «πάρκινγκ» ο Κηφισός - Δύσκολα στην Αττική Οδό

Κίνηση: Η εβδομάδα ξεκίνησε με το πόδι στο φρένο για χιλιάδες οδηγούς, καθώς από πολύ νωρίς το πρωί η κατάσταση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας είναι χαοτική. Μποτιλιαρίσματα, καθυστερήσεις και νεύρα συνθέτουν το σκηνικό , με την κατάσταση να επιβαρύνεται από τον άστατο καιρό. Αν σχεδιάζετε μετακίνηση, οπλιστείτε με υπομονή — άλλωστε Δευτέρα χωρίς μποτιλιάρισμα δεν γίνεται – και σήμερα (29/9) οι δρόμοι το επιβεβαιώνουν πανηγυρικά.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής, για ακόμη μία μέρα ο Κηφισός δοκιμάζει τα νεύρα των οδηγών, καθώς από νωρίς το πρωί επικρατεί κυκλοφοριακή συμφόρηση και στα δύο ρεύματα. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών, με μεγάλες καθυστερήσεις από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στη Λεωφόρο Κηφισίας, ενώ και η Λ. Μεσογείων απαιτεί... γερά νεύρα, καθώς από νωρίς έχει έντονο μποτιλιάρισμα. Την ίδια στιγμή, κυκλοφοριακά προβλήματα εντοπίζονται σε δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας, κυκλοφορική δυσχέρεια παρατηρείται»:

Στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα στην κάθοδο με πολύ χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από τη Λυκόβρυση μέχρι το Αιγάλεω ενώ στο «κόκκινο» είναι και η άνοδος από το Περιστέρι μέχρι το ύψος της Μεταμόρφωσης.

Στη λεωφόρο Κηφισίας πυκνή ροή καταγράφεται ανά διαστήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα τμηματικά στην κάθοδο κίνηση καταγράφεται από τον Παράδεισο Αμαρουσίου μέχρι τον Φάρο Ψυχικού και από το ύψος της Φιλοθέης μέχρι τη διασταύρωση με τη Λ. Αλεξάνδρας. Στην άνοδο από το ύψος των Αμπελοκήπων μέχρι την Κατεχάκη και από το Νέο Ψυχικό μέχρι το Μαρούσι.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η λεωφόρος Αθηνών-Κορίνθου κυρίως στο ρεύμα καθόδου, από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά.

Στη λεωφόρο Μεσογείων ανά διαστήματα και στην άνοδο και στην κάθοδο. Από την Αγία Παρασκευή μέχρι το ύψος του Πεντάγωνου στην κάθοδο και από τον Ερυθρό Σταυρό μέχρι το ύψος του Χολαργού στην άνοδο.

Στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στο ρεύμα ανόδου από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα

Στη λεωφόρο Αρδηττού

Στη λεωφόρο Αχαρνών ανά διαστήματα από τα Κάτω Πατήσια μέχρι τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Δεκελείας.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας κυρίως στην κάθοδο

Στη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη στην άνοδο

Στη Λ. Ποσειδώνος από Αλίμου έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά όπως επίσης και στο ρεύμα προς Γλυφάδα

Στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας

Σε δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά

Στην Αττική Οδό σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της εταιρείας σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα, όπως επίσης και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Φυλής έως Κηφισίας και από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 10'-15'στην έξοδο για Λαμία, 10'-15' από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: Άνω των 30' από Φυλής έως Κηφισίας, 20-25' από Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) έως Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.