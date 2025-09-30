Κίνηση: Κυκλοφοριακό χάος από νωρίς στον Κηφισό - Της υπομονής Αττική οδός και Κηφισίας

Άλλο ένα δύσκολο πρωινό, είναι αυτό της Τρίτης (30/9) με τον άστατο καιρό να «ρίχνει» της ταχύτητες στις κεντρικές κυκλοφοριακές αρτηρίες της Αττικής, με την κίνηση που παρατηρείται από τις πρώτες κιόλας πρωινές ώρες να είναι αξιοσημείωτη.

Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις σημειώνονται στον Κηφισό, όπου οι οδηγοί είναι με το πόδι στο φρένο. Στο ρεύμα της καθόδου, τα προβλήματα ξεκινούν από την γέφυρα της μεταμόρφωσης μέχρι και την Ιερά Οδό, ενώ στην άνοδο στο «κόκκινο» παρατηρείται το σημείο από την Λεωφόρο Αθηνών έως και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Όσον αφορά την Κηφισίας, η κατάσταση και εκεί δεν είναι καλύτερη. Τόσο στο ρεύμα καθόδου όσο και ανόδου υπάρχει μεγάλη δυσχέρεια, με τους οδηγούς να συναντούν μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων.

Παράλληλα, δρόμοι πέριξ του κέντρου της Αθήνας επίσης θα ταλαιπωρήσουν όσους τους χρησιμοποιήσουν για τις μεταφορές τους.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Τροχαίας, αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων σημειώνεται στους εξής δρόμους:

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Σταδίου

Βασ. Αμαλίας

Λιμάνι Πειραιά

Google maps

Μεγάλες καθυστερήσεις και σε Αττική Οδό

Στην Αττική οδό, η εικόνα δεν αλλάζει. Από νωρίς, οι οδηγοί θα αναγκαστούν να οπλιστούν με υπομονή αφού η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Συγκεκριμένα:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20΄-25΄από Φυλής έως Κηφισίας,

15΄-20΄από Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) έως Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.