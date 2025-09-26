Ελλάδα Καραμπόλα Κίνηση

Καραμπόλα 8 οχημάτων στην Αλεξάνδρας - Κυκλοφοριακό χάος προς Πατησίων

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της οδού Μπούσγου, κοντά στο Πεδίον του Άρεως, με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη δυσχέρεια στην κίνηση.

Φωτό: Γιάννης Κέμμος/flash.gr
Φωτό: Γιάννης Κέμμος/flash.gr
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται το μεσημέρι της Παρασκευής στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Πατησίων, λόγω καραμπόλας οκτώ οχημάτων.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της οδού Μπούσγου, κοντά στο Πεδίον του Άρεως, με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων.

Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής πληροφορίες για τραυματίες.

