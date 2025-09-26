Καραμπόλα 8 οχημάτων στην Αλεξάνδρας - Κυκλοφοριακό χάος προς Πατησίων

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται το μεσημέρι της Παρασκευής στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Πατησίων, λόγω καραμπόλας οκτώ οχημάτων.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της οδού Μπούσγου, κοντά στο Πεδίον του Άρεως, με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων.

Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής πληροφορίες για τραυματίες.