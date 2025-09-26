Σύγκρουση λεωφορείου με Ι.Χ στη Μεσογείων-«Στο κόκκινο» η κίνηση στην Αγία Παρασκευή (Φωτ. Βίντεο)

Σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση αστικού λεωφορείου με Ι.Χ. αυτοκίνητο συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου, στη Λεωφόρο Μεσογείων, πολύ κοντά στο κτίριο της ΕΡΤ.



Επί τόπου έσπευσαν Αστυνομία και Πυροσβεστική, χωρίς ευτυχώς να χρειαστεί να επέμβουν για απεγκλωβισμό ατόμων, καθώς δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές.

Σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση αστικού λεωφορείου με Ι.Χ. αυτοκίνητο συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου, στη Λεωφόρο Μεσογείων, πολύ κοντά στο κτίριο της ΕΡΤ. pic.twitter.com/SOeyFb9MVU — Flash.gr (@flashgrofficial) September 26, 2025

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Λόγω του τροχαίου, πάντως, υπάρχουν καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Μαραθώνος από το ύψος του Ο.Α. 410 στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.