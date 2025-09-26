Σύγκρουση λεωφορείου με Ι.Χ στη Μεσογείων-«Στο κόκκινο» η κίνηση στην Αγία Παρασκευή (Φωτ. Βίντεο)
Στο σημείο του τροχαίου έφτασαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.
Update: 15:21
Σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση αστικού λεωφορείου με Ι.Χ. αυτοκίνητο συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου, στη Λεωφόρο Μεσογείων, πολύ κοντά στο κτίριο της ΕΡΤ.
Επί τόπου έσπευσαν Αστυνομία και Πυροσβεστική, χωρίς ευτυχώς να χρειαστεί να επέμβουν για απεγκλωβισμό ατόμων, καθώς δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές.
Λόγω του τροχαίου, πάντως, υπάρχουν καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Μαραθώνος από το ύψος του Ο.Α. 410 στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.