Βουλιαγμένης: Νέο βίντεο ντοκουμέντο του φονικού τροχαίου - «Αφρενάριστο» έπεσε το ΙΧ του 21χρονου

Νέο βίντεο ντοκουμέντο είδε το φως της δημοσιότητας από το φονικό τροχαίο που στοίχησε τη ζωή μία γυναίκας 64 ετών τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/9) στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος της περιοχής του Ελληνικού.

Στα πλάνα που παρουσιάζονται από άλλη κάμερα, διακρίνεται το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 21χρονος να κινείται με υψηλή ταχύτητα στη μεσαία λωρίδα και να επιχειρεί να φρενάρει, χωρίς όμως να καταφέρει να αποφύγει τη σύγκρουση, πέφτοντας «καρφωμένος» στο αυτοκίνητο που οδηγούσε η 64χρονη.

Όπως φαίνεται, η ίδια είχε παραμείνει ακινητοποιημένη για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα σε πράσινο φανάρι, απέναντι από την πρώην αμερικανική βάση.

Μάλιστα, όπως φαίνεται, ένας οδηγός μηχανής που βρισκόταν στη δεξιά λωρίδα παρατήρησε το σταματημένο όχημα και πραγματοποίησε ελιγμό για να το προσπεράσει, κάτι που δεν αντιλήφθηκε ο 21χρονος.

Οι αστυνομικοί αναζητούν απαντήσεις για το γιατί το όχημα της 64χρονης είχε σταματήσει με πράσινο φανάρι. Πιθανολογείται είτε κάποιο πρόβλημα υγείας είτε μηχανική βλάβη, καθώς δεν φαίνεται να έχουν ανάψει ούτε τα αλάρμ ούτε τα φώτα φρένων. Το σημείο αυτό θεωρείται κομβικό για την εξαγωγή συμπερασμάτων στην πορεία της έρευνας.

Πως συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο - Το πρώτο ντοκουμέντο του σημείου

Το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα πραγματοποιήθηκε γύρω στις 02:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/9) στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού με τέσσερα οχήματα να εμπλέκονται στη τραγική καραμπόλα.

Το πρώτο βίντεο που εξασφάλισε το flash.gr από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνει τι στιγμή που το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός, εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σύγκρουση με ένα ταξί που οδηγούσε ένας 67χρονος και ένα ακόμη ΙΧ, με οδηγό μία 69χρονη.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη φονική καραμπόλα, τα ξημερώματα της Πέμπτης 18/9 στη Βουλιαγμένης, που στοίχησε τη ζωή σε μια 64χρονη γυναίκα pic.twitter.com/QdBOTYLv0F — Flash.gr (@flashgrofficial) September 18, 2025

Από την καραμπόλα, πέραν από τον θάνατο της 64χρονης, τραυματίστηκε ο 21χρονος οδηγός του ΙΧ που ευθύνεται για την καραμπόλα, μαζί με τον 22χρονη συνεπιβάτη, ενώ ελαφρά τραύματα φέρει και μία 70χρονη γυναίκα που επέβαινε στο ταξί.

Την προανάκριση ανέλαβε το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.