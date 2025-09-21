Θρήνος στην Καβάλα: Νεκρός ένας 27χρονος οδηγός μετά από σύγκρουση

Μια ακόμα τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (20/9) στην Καβάλα, με έναν 27χρονο οδηγό αυτοκινήτου να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με άλλο όχημα.

Συγκεκριμένα, τα δύο οχήματα κινούνταν στον επαρχιακό δρόμο Νέας Περάμου-Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου Καβάλας, όταν συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα το ένα να εκτραπεί από την πορεία του και να ανατραπεί.

Σύμφωνα με το kavalapost.gr, στο μοιραίο όχημα επέβαιναν δύο νέοι άνθρωποι από τα Αμισιανά Καβάλας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, ωστόσο ο συνεπιβάτης του, ένας 27χρονος, κατέληξε ακαριαία.

Στο συμβάν επενέβη η Πυροσβεστική Υπηρεσία με τέσσερις πυροσβέστες και δύο οχήματα για τον απεγκλωβισμό.