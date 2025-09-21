Breaking news icon BREAKING
Φωτιά στο Κουνούπι Αργολίδας, σηκώθηκαν εναέρια - Ήχησε το 112

Ελλάδα Βούλα Τροχαίο

Σοβαρό τροχαίο στη Βούλα: ΙΧ συγκρούστηκαν σε «καρμανιόλα» χωρίς φανάρι - Το ένα καταστράφηκε

Ευτυχώς, σώοι είναι οι δύο 35χρονοι οδηγοί.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (20/9) στη Βούλα, με δύο οχήματα να συγκρούονται σε σημείο που δεν υπήρχε φανάρι και η ορατότητα ήταν περιορισμένη. Μάλιστα, από τη σύγκρουση το ένα ΙΧ καταστράφηκε ολοσχερώς.

Συγκεκριμένα, το τροχαίο σημειώθηκε σε «καρμανιόλα» της παραλιακής, όταν συγκρούστηκαν δύο ΙΧ που οδηγούσαν δύο 30χρονοι.

Ευτυχώς, από τους δύο 30χρονους οδηγούς δεν τραυματίστηκε κανείς, παρά το ότι τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα.

Κάτοικοι αναφέρουν αυτό το σημείο είναι «καρμανιόλα» και σημειώνονται συχνά πολλά τροχαία ατυχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αυτοκίνητα δεν έκαναν κόντρες μεταξύ τους.

