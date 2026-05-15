Κίνηση: Χαμηλές ταχύτητες με το «καλημέρα» σε Κηφισό, Αττική Οδό, Κηφισίας

Καθυστερήσεων συνέχεια στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Παρασκευής 15 Μαΐου με τους οδηγούς να δοκιμάζουν για πολλοστή φορά την υπομονή τους πίσω από το τιμόνι.

Όπως κάθε πρωί, όσοι κινούνται στον Κηφισό αντιμετωπίζουν ήδη χαοτικές καταστάσεις αφού η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από νωρίς.

Συγκεκριμένα, έχει σχηματιστεί ουρά κυρίως στο ρεύμα ανόδου η οποία εκτείνεται από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Λυκόβρυση.

Στην Αττική Οδό, παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. https://t.co/pCHU1R6gsx — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 15, 2026

Την ίδια εικόνα θα αντιμετωπίσουν και όσοι βρίσκονται στη λεωφόρο Αθηνών όπου το κύριο πρόβλημα παρατηρείται από το Χαϊδάρι έως και τον Σκαραμαγκά.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στις λεωφόρους βασιλέως Κωνσταντίνου, βασιλίσσης Σοφίας αλλά και στην οδό Αρδηττού.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη λεωφόρο Συγγρού όπου οι οδηγοί θα βρουν κυκλοφοριακό κομφούζιο κυρίως από την οδό Λαγουμιτζή έως το ύψος των στύλων του Ολυμπίου Διός.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τμηματικά υπάρχει δυσχέρεια.

Στη λεωφόρο Κηφισίας, μέχρι στιγμής η εικόνα είναι βελτιωμένη ωστόσο ώρα με την ώρα η κίνηση των οχημάτων θα αυξάνεται.

Στη λεωφόρο Καρέα, έντονες είναι οι για τους οδηγούς που κινούνται στο ύψος του κόμβου της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου έως την Ελλήνων Αξιωματικών και στη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη μέχρι την Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου.

Στη λεωφόρο Ποσειδώνος, η κίνηση αυξάνεται σταδιακά σε ορισμένα σημεία και στα δυο ρεύματα κυρίωςστο ύψος του Παλιού Φαλήρου και του Αλίμου.

Στον Πειραιά παρατηρείται μικρή δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων περιμετρικά του λιμανιού.