Κίνηση: Μετ' εμποδίων στον Κηφισό - «Ζορίζουν» Κηφισίας, κέντρο, Αττική Οδός

Άλλη μια ημέρα ξεκίνησε με τους οδηγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με καθυστερήσεις σε πολλούς δρόμους της Αττικής από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 14 Μαΐου.

Σύμφωνα με την Τροχαία, η κίνηση στους δρόμους διεξάγεται ως εξής: Στον Κηφισό υπάρχει δυσκολία στην κυκλοφορία των οχημάτων. Ειδικότερα, παρατηρείται δυσχέρεια σε όλο το μήκος του και στα δυο ρεύματα από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και τα Σεπόλια ενώ στη συνέχεια τμηματικά οι οδηγοί θα συναντήσουν τμηματικά δυσχέρεια.

Οι οδηγοί που βρίσκονται επί της λεωφόρου Αθηνών θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή καθώς για άλλο ένα πρωινό η κυκλοφορία διεξάγεται μετ' εμποδίων από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τα διυλιστήρια.

Στην Αττική Οδό, παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στη έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: Άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας επικρατεί κομφούζιο στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος της Αρδηττού αλλά και στην άνοδο της Συγγρού κυρίως στην περιοχή του Νέου Κόσμου στην Καλλιρόης.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας παρατηρούνται τμηματικά καθυστερήσεις κυρίως στην άνοδο προς Κηφισίας.

Παράλληλα, στη λεωφόρο Κηφισίας, οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με ιδιαίτερη υπομονή καθώς τμηματικά υπάρχουν καθυστερήσεις ιδίως στο ρεύμα προς Αθήνα τα οποία ξεκινούν από το Μαρούσι έως και τον κόμβο της Κατεχάκη.

Στη λεωφόρο Καρέα, οι καθυστερήσεις δοκιμάζουν την υπομονή των οδηγών ιδίως από τον κόμβο έως την οδό Αρχιεπισκόπου Χρισοστόμου.

Στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχει δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων αφού περιμετρικά στους δρόμους παρατηρούνται καθυστερήσεις.