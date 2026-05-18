Κίνηση: «Έμφραγμα» στον Κηφισό - Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Δευτέρας 18 Μαΐου στους δρόμους της Αττικής, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στον Κηφισό, όπου καταγράφεται δυσχέρεια στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο τμήμα από τη Νέα Ιωνία έως και το Αιγάλεω, ενώ τμηματικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και σε άλλα σημεία του άξονα.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στη λεωφόρο Αθηνών, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται μετ’ εμποδίων από το Χαϊδάρι έως και τα διυλιστήρια, προκαλώντας επιπλέον ταλαιπωρία στους οδηγούς.

Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας, καθώς και στη λεωφόρο Μεσογείων.

Αυξημένη κίνηση σε κέντρο και βασικές λεωφόρους

Στο κέντρο της Αθήνας, προβλήματα καταγράφονται στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος του Ευαγγελισμού, αλλά και σε γύρω δρόμους και λεωφόρους.

Παράλληλα, αυξημένος φόρτος καταγράφεται στη λεωφόρο Συγγρού, κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Λαγουμιτζή έως το Σύνταγμα, αλλά και στους γύρω δρόμους του κέντρου, όπως η Αρδηττού.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η λεωφόρος Αλεξάνδρας.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, όπου η επιβάρυνση μεγαλώνει όσο περνά η ώρα.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Προβλήματα εντοπίζονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε αρκετά σημεία.

Συγκεκριμένα:

5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία

10΄-15΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας

15΄-20΄ από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφερειακή Υμηττού

Ακόμη πιο επιβαρυμένη είναι η εικόνα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, όπου οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά στο τμήμα από Φυλής έως Πλακεντίας.

Η κυκλοφορία παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, με τις αρχές να συστήνουν υπομονή στους οδηγούς και προσεκτική οδήγηση στα σημεία όπου καταγράφεται μποτιλιάρισμα.