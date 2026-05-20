Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό - Αυξημένη κίνηση σε Αττική Οδό, Μεσογείων και Κηφισίας

Ακόμη μία δύσκολη ημέρα για τους οδηγούς στην Αττική, καθώς από νωρίς το πρωί της Τετάρτης 20 Μαΐου καταγράφονται αυξημένα προβλήματα στην κυκλοφορία.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση εντοπίζεται στον Κηφισό, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και στα δύο ρεύματα. Οι ουρές εκτείνονται από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Λυκόβρυση, ενώ κατά τόπους τα προβλήματα ξεκινούν από το Περιστέρι και φτάνουν έως τη Μεταμόρφωση.

Δύσκολη η κάθοδος στην Κηφισίας - Επιβαρυμένη και η Μεσογείων

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στη λεωφόρο Κηφισίας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες, κυρίως στο ρεύμα καθόδου.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται από το Μαρούσι προς το Χαλάνδρι και στη συνέχεια προς το κέντρο της Αθήνας, όπου η κίνηση παρουσιάζει έντονη επιβάρυνση.

Αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και στη λεωφόρο Μεσογείων, όπου η κυκλοφορία είναι αυξημένη, κυρίως στα σημεία κοντά στους κόμβους με την Αττική Οδό.

Ιδιαίτερη επιβάρυνση καταγράφεται και στην περιοχή του Χολαργού, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις κατά τη διέλευσή τους.

Προβλήματα σε Αθηνών, Καρέα και Κατεχάκη

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών, με το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα να παρατηρείται στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Δυσχέρεια καταγράφεται επίσης στη λεωφόρο Καρέα, από τον κόμβο της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου έως την οδό Ελλήνων Αξιωματικών και στη λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη, έως την Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου

Καθυστερήσεις σε κέντρο και Πειραιά

Στο κέντρο της Αθήνας, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στις λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στην οδό Αρδηττού.

Επιβάρυνση παρατηρείται και στον Πειραιά, κυρίως περιμετρικά του λιμανιού.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό τόσο στο ρεύμα προς Ελευσίνα όσο και προς το Αεροδρόμιο. Η κατάσταση αναμένεται να επιβαρυνθεί περαιτέρω όσο περνά η ώρα, με τους οδηγούς να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή.