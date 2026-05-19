Κίνηση: «Κόκκινος» από νωρίς ο Κηφισός - Μπλοκαρισμένη Αττική Οδός και κέντρο

Αυξημένη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (19/5) η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, με τους οδηγούς να έρχονται αντιμέτωποι με σημαντικές καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

Ο Κηφισός βρίσκεται για ακόμη μία ημέρα στο επίκεντρο των κυκλοφοριακών προβλημάτων, καθώς η κίνηση διεξάγεται με δυσκολία και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Μεταμόρφωση.

Στο ύψος της οδού Τατοΐου σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ήδη δύσκολη κατάσταση και προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερες καθυστερήσεις για τους οδηγούς.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, κυρίως στο τμήμα από το Χαϊδάρι προς τον Σκαραμαγκά, όπου τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι η κίνηση τόσο στη Λεωφόρο Κηφισίας όσο και στη Λεωφόρο Μεσογείων, με τα προβλήματα να εντείνονται όσο περνά η ώρα.

Παράλληλα, αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου τα οχήματα κινούνται σημειωτόν, δημιουργώντας πρόσθετες δυσκολίες.

Κίνηση στο κέντρο

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στο κέντρο της Αθήνας, με μεγάλες καθυστερήσεις να καταγράφονται σε βασικές αρτηρίες. Συγκεκριμένα, προβλήματα εντοπίζονται στις λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου, ενώ «στο κόκκινο» βρίσκονται και οι δρόμοι γύρω από την Ομόνοια και το Μεταξουργείο.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό που φτάνουν έως και τα 25 λεπτά.