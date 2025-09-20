Ακινητοποιήθηκε βυτιοφόρο στην Αρδηττού - Συγκρούστηκε με φανάρι

Σύγκρουση βυτιοφόρου με φανάρι σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (20/9), στη διασταύρωση της Καλλιρόης με την Βουλιαγμένης και την Αρδηττού. Το τροχαίο συνέβη επί της Αρδηττού στο ρεύμα προς Κηφισιά.

Λόγω της πρόσκρουσης, έσκασε το ένα ελαστικό του βυτιοφόρου και το όχημα ακινητοποιήθηκε στο δεξιό άκρο του δρόμου.

Στο σημείο έχει σπεύσει η τροχαία για σήμανση και αναμονή συνεργείου αποκατάστασης της βλάβης και απομάκρυνσης του εν λόγω οχήματος.