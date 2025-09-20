Breaking news icon BREAKING
NEWS

Δέντρο έπεσε σε δυο άτομα στο κέντρο της Αθήνας - Μια γυναίκα στο νοσοκομείο

Ελλάδα Τροχαίο Βυτιοφόρο Τροχαία (Η)

Ακινητοποιήθηκε βυτιοφόρο στην Αρδηττού - Συγκρούστηκε με φανάρι

Στο σημείο έχει σπεύσει συνεργείο για να απομακρύνει το όχημα.

Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος

Σύγκρουση βυτιοφόρου με φανάρι σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (20/9), στη διασταύρωση της Καλλιρόης με την Βουλιαγμένης και την Αρδηττού. Το τροχαίο συνέβη επί της Αρδηττού στο ρεύμα προς Κηφισιά.

Λόγω της πρόσκρουσης, έσκασε το ένα ελαστικό του βυτιοφόρου και το όχημα ακινητοποιήθηκε στο δεξιό άκρο του δρόμου.

Στο σημείο έχει σπεύσει η τροχαία για σήμανση και αναμονή συνεργείου αποκατάστασης της βλάβης και απομάκρυνσης του εν λόγω οχήματος.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Τροχαίο Βυτιοφόρο Τροχαία (Η)

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader