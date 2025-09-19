Θεσσαλονίκη: Τι υποστηρίζει ο οδηγός της νταλίκας για το θανατηφόρο τροχαίο - «Πέρασα με πράσινο»

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της ανατολικής Θεσσαλονίκης μετά το σφοδρό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (17/9) όταν ένας 29χρονος μοτοσικλετιστής άφησε την τελευταία του πνοή μετά από σύγκρουση με φορτηγό στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το flash.gr φαίνεται ο οδηγός της νταλίκας να διασχίζει κάθετα τη λεωφόρο την ίδια ώρα που ο νεαρός δικυκλιστής δεν τον αντιλαμβάνεται και πέφτει πάνω του.

Τι υποστηρίζει ο οδηγός

Σοκαρισμένος ο οδηγός του φορτηγού επεσήμανε σε δηλώσεις του: «Ήμουν στο φανάρι και περίμενα. Είχα μπροστά μου κάποια οχήματα. Βγήκαν από την εταιρία τρία άτομα για να μην αφήσουν τα αυτοκίνητα να ξεκινήσουν».

«Πέρασα με πράσινο. Άκουσα έναν κρότο και σταμάτησα αμέσως. Είδα τον μοτοσικλετιστή στο έδαφος. Σοκαρίστηκα. Μου μιλούσε, είχε τις αισθήσεις του. Του ζήτησα συγγνώμη. Δεν ευθύνομαι για το δυστύχημα» συμπλήρωσε.

Τέσσερις συλλήψεις από την ΕΛΑΣ - Τους ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη

Την ώρα του δυστυχήματος, τρία άτομα φέρονται να έδιναν οδηγίες στον 54χρονο για το πώς θα κατευθύνει το όχημά του, προτρέποντάς τον να διασχίσει κάθετα την Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, καθώς ξεφόρτωνε εμπορεύματα. Η μοτοσικλέτα που κινούταν επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής συγκρούστηκε με το φορτηγό, με την τραγική κατάληξη.

Ο οδηγός και τα άλλα τρία άτομα συνελήφθησαν από την αστυνομία.

Όπως έγινε γνωστό η δίωξη που τους απαγγέλθηκε αφορά τις εξής πράξεις (σε βαθμό κακουργήματος):

Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου.

Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και άνθρωπο, και η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου, κατά συναυτουργία.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε τακτικό ανακριτή και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Το χρονικό του σοκαριστικού τροχαίου

Το τροχαίο που σκόρπισε τη θλίψη, συνέβη στη συμβολή των οδών Λαέρτου και Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής περίπου στις 9 το πρωί της Τετάρτης (17/9).

Η μοτοσικλέτα του 29χρονου συγκρούστηκε με φορτηγό με ρυμούλκα που οδηγούσε 54χρονος, υπήκοος Βουλγαρίας.

Ο 29χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου το μεσημέρι δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.