Βίντεο σοκ: Η μοιραία σύγκρουση του 29χρονου μοτοσικλετιστή με φορτηγό στη Θεσσαλονίκη

Στο φως βγήκε βίντεο ντοκουμέντο από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Τετάρτης (17/9), όταν ένας 29χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του όταν προσέκρουσε με το όχημά του σε φορτηγό.

Βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη pic.twitter.com/47P7OIEAWd — Flash.gr (@flashgrofficial) September 18, 2025

Το τροχαίο που σκόρπισε τη θλίψη, συνέβη στη συμβολή των οδών Λαέρτου και Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής περίπου στις 9 το πρώι.

Η μοτοσικλέτα του 29χρονου συγκρούστηκε με φορτηγό με ρυμούλκα που οδηγούσε 54χρονος, υπήκοος Βουλγαρίας.

Ο 29χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου το μεσημέρι δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.

Συνελήφθησαν ο οδηγός και άλλα τρία άτομα

Την ώρα του δυστυχήματος, τρία άτομα φέρονται να έδιναν οδηγίες στον 54χρονο για το πώς θα κατευθύνει το όχημά του, προτρέποντάς τον να διασχίσει κάθετα την Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, καθώς ξεφόρτωνε εμπορεύματα. Η μοτοσικλέτα που κινούταν επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής συγκρούστηκε με το φορτηγό, με την τραγική κατάληξη.

Ο οδηγός και τα άλλα τρία άτομα συνελήφθησαν από την αστυνομία.

Όπως έγινε γνωστό, η δίωξη που απαγγέλθηκε αφορά τις εξής πράξεις (σε βαθμό κακουργήματος):

Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου.

Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και άνθρωπο, και η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου, κατά συναυτουργία.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε τακτικό ανακριτή και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.