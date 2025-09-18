Θεσσαλονίκη: Έκρυβε κάνναβη κάτω από το κάθισμα του ΙΧ – Τι βρέθηκε σε έλεγχο

Συνελήφθη από την αστυνομία της Θεσσαλονίκης ένας 28χρονος ημεδαπός για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποίησαν αστυνομικοί χθες το πρωί στο ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 28χρονος, βρέθηκε μια συσκευασία κάνναβης συνολικού βάρους 154 γραμμαρίων κρυμμένη κάτω από το κάθισμα του οδηγού.

Διαβάστε περισσότερα για τη σύλληψη για ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη