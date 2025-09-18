Ελλάδα Θεσσαλονίκη Local News Ναρκωτικά

Θεσσαλονίκη: Έκρυβε κάνναβη κάτω από το κάθισμα του ΙΧ – Τι βρέθηκε σε έλεγχο

Συνελήφθη από την αστυνομία ένας 28χρονος άντρας – Πού έγινε το περιστατικό.

Caption
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Συνελήφθη από την αστυνομία της Θεσσαλονίκης ένας 28χρονος ημεδαπός για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποίησαν αστυνομικοί χθες το πρωί στο ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 28χρονος, βρέθηκε μια συσκευασία κάνναβης συνολικού βάρους 154 γραμμαρίων κρυμμένη κάτω από το κάθισμα του οδηγού.

Διαβάστε περισσότερα για τη σύλληψη για ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Θεσσαλονίκη Local News Ναρκωτικά

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader