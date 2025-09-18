Θεσσαλονίκη: Γιορτή στον αστικό αμπελώνα – Με μοναδικές γεύσεις και εκλεκτά κρασιά

Γιορτή γεύσης και μουσικής στον Αστικό Αμπελώνα της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει ο δήμος.

Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια ολοκληρωμένη γαστρονομική εμπειρία βασισμένη στον οίνο, καθώς γνωστοί chef και pastry chef της Θεσσαλονίκης θα προσφέρουν μια ποικιλία από γλυκές λιχουδιές και νόστιμα πιάτα, όλα εμπνευσμένα και παρασκευασμένα με βάση το κρασί.

Παράλληλα, θα υπάρχουν εκλεκτά κρασιά από τοπικούς παραγωγούς, αλλά και η «Γοργόνα», το κρασί του αστικού αμπελώνα.

