Θρήνος στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 29χρονος αναβάτης μηχανής μετά από σύγκρουση με φορτηγό

Θλίψη σκόρπισε στη Θεσσαλονίκη η είδηση του τραγικού θανάτου ενός 29χρονου οδηγού μηχανής ο οποίος σκοτώθηκε όταν συγκρούστηκε με φορτηγό με ρυμουλκούμενο που οδηγούσε 54χρονος, υπήκοος Βουλγαρίας.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 9 το πρωί της Τετάρτης 17/09 στη συμβολή των οδών Λαέρτου και Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, την ώρα που άλλα τρία άτομα έδιναν οδηγίες στον 54χρονο για τους ελιγμούς του οχήματος.

Αρχικά ο 29χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου το μεσημέρι δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.

Συνελήφθησαν ο οδηγός και τα τρία άτομα που τον καθοδηγούσαν, δύο Έλληνες και ένας υπήκοος Αλβανίας. Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.