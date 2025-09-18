Συναγερμός στη Γλυφάδα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα σε κάδο ανακύκλωσης

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/9) στις αστυνομικές Αρχές της Γλυφάδας, καθώς γύρω στις 03:10 εντοπίστηκε ένας νεκρός άνδρας μέσα σε κάδο ανακύκλωσης ρούχων, στη διασταύρωση των οδών Καραγιώργου και Διαδόχου Παύλου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν. Ο 40χρονος άνδρας, ο οποίος πιθανότατα ήταν Ρομά, μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Ασκληπιείο της Βούλας.

Χωρίς τις αισθήσεις του #απεγκλωβίστηκε άνδρας από κάδο ανακύκλωσης ενδυμάτων, και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, στην περιοχή του δήμου Γλυφάδας Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 18, 2025

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο άνδρας πρέπει να μπήκε μέσα στον κάδο για να πάρει ρούχα αλλά εγκλωβίστηκε καθώς ο κάδος κλείνει μόνος του, ενώ εκτιμάται πως πέθανε από ασφυξία ή κάποιο άλλο παθολογικό αίτιο.