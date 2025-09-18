Συναγερμός στη Γλυφάδα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα σε κάδο ανακύκλωσης
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άτυχο άνδρα.
Update: 07:35
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/9) στις αστυνομικές Αρχές της Γλυφάδας, καθώς γύρω στις 03:10 εντοπίστηκε ένας νεκρός άνδρας μέσα σε κάδο ανακύκλωσης ρούχων, στη διασταύρωση των οδών Καραγιώργου και Διαδόχου Παύλου.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν. Ο 40χρονος άνδρας, ο οποίος πιθανότατα ήταν Ρομά, μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Ασκληπιείο της Βούλας.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο άνδρας πρέπει να μπήκε μέσα στον κάδο για να πάρει ρούχα αλλά εγκλωβίστηκε καθώς ο κάδος κλείνει μόνος του, ενώ εκτιμάται πως πέθανε από ασφυξία ή κάποιο άλλο παθολογικό αίτιο.