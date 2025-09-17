«Έβαλε την ανάσα του στο αυτί μου» - Θύμα του 32χρονου περιγράφει την σεξουαλική επίθεση στο Αιγάλεω

Τον τρόμο που βίωσε όταν ο αλλοδαπός πλησίασε την ίδια και την κόρη της και της επιτέθηκε σεξουαλικά στο Αιγάλεω, περιέγραψε το ένα από τα θύματα του 32χρονου, με τα λόγια της να ανατριχιάζουν.

Η 58χρονη γυναίκα, εξακολουθεί να είναι συγκλονισμένη από τα όσα έζησε, από τη στιγμή που την πλησίασε ο 32χρονος άνδρας, την ώρα που περπατούσε μαζί με την κόρη της έξω από τα ΚΕΠ του Αιγάλεω.

«Θέλω να φύγει από τη χώρα μου», λέει η γυναίκα που δέχθηκε την επίθεση και συνεχίζει: «Προσπαθώ να συνέλθω. Προσπαθώ. Πονάει ο λαιμός μου».

Τα λόγια της γυναίκας στην κάμερα του Star είναι πραγματικά συγκλονιστικά, περιγράφοντας τη στιγμή που ο αλλοδαπός την πλησίασε με... άγριες διαθέσεις: «Μου έπιασε το αριστερό χέρι και με το δεξί έκανε κεφαλοκλείδωμα και μου γύρισε τον λαιμό αριστερά. Έβαλε την ανάσα του στο αυτί μου».

Η ίδια πρόσθεσε ότι ο δράστης θα μπορούσε ακόμη και να της είχε σπάσει τον λαιμό ή ακόμη και να της είχε επιτεθεί με μαχαίρι, αφού φέρεται να κυκλοφορούσε ένοπλος.

Αυτό βέβαια δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό, για το οποίο κατηγορείται ο 32χρονος, ο οποίος βρίσκεται στα χέρια των Αρχών, καθώς -εκτός των άλλων- κατηγορείται και για τη φωτιά στον Υμηττό στις 7 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο 32χρονος κατηγορείται επίσης ότι επιτέθηκε συνολικά σε τρεις γυναίκες στην περιοχή του Αιγάλεω. Μάλιστα, στη μία από τις επιθέσεις, θύμα ήταν μία 14χρονη μαθήτρια, την οποία πέταξε κάτω και την έφτυσε στο στόμα.

Η απολογία και η ομολογία για ISIS

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι είναι μέλος του ISIS και ότι άλλο μέλος του έδωσε 100 ευρώ για να βάλει φωτιά στον Υμηττό. Ο 32χρονος ισχυρίστηκε αυτά, όμως μέχρι στιγμής δεν προκύπτει κάτι και ότι οι πράξεις του δείχνουν άτομο διαταραγμένο.

Μετά από παρότρυνση της Πυροσβεστικής πάντως, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έχει αρχίσει να ασχολείται με τους ισχυρισμούς του αλλοδαπού ότι είναι μέλος του ISIS.

Το χρονικό των σεξουαλικών επιθέσεων

Όπως έχει ήδη αποκαλύψει ο αστυνομικός συντάκτης του Flash.gr, Κώστας Παπαδόπουλος, το πρώτο περιστατικό, στο οποίο εμπλέκεται ο 32χρονος σημειώθηκε λίγο μετά τη 13:00 το μεσημέρι της Δευτέρας (15/9) όταν ο δράστης πλησίασε την 14χρονη την αγκάλιασε την έριξε στο έδαφος, την έφτυσε και στη συνέχεια έφυγε.

Το επόμενο θύμα ήταν μια 58χρονη γυναίκα την οποία ο 32χρονος άρπαξε από τη μέση κι αφού ακούμπησε το στόμα του στο αυτί της ξεφύσησε και την άφησε να φύγει. Ωστόσο, ο άνδρας δεν σταμάτησε εκεί καθώς λίγο αργότερα ακολούθησε μια 17χρονη μέχρι την πυλωτή της πολυκατοικίας που διαμένει.

Η επίθεση του 32χρονου Σύρου σε 17χρονη, στην πυλωτή του σπιτιού της στο Αιγάλεω pic.twitter.com/K7KeUwz3Cf — Flash.gr (@flashgrofficial) September 16, 2025

Στο βίντεο-ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας που παρουσίασε το Flash.gr, διακρίνεται η στιγμή που η ανήλικη ανοίγει την πόρτα στην πυλωτή και δευτερόλεπτα αργότερα φτάνει ο άνδρας, με τις στιγμές που ακολουθούν να προκαλούν τρόμο.

Ο 32χρονος που φοράει ένα κίτρινο σορτσάκι και μια μαύρη μπλούζα στέκεται στην εξώπορτα και παρακολουθεί το κορίτσι. Στο βιντεοληπτικό υλικό ακούγεται να του φωνάζει «φύγε, θα πάρω τώρα τηλέφωνο». Ωστόσο ο 32χρονος δεν δείχνει να πτοείται. Συνεχίζει να στέκεται στην εξώπορτα. Η 17χρονη χτυπά το κουδούνι στο θυροτηλέφωνο ζητώντας βοήθεια.