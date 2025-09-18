Σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω: Αναβλήθηκε η δίκη για τον 32χρονο - Απολογείται για τις φωτιές

Αναβολή για τις 23 Σεπτεμβρίου δόθηκε στη δίκη του 32χρονου Σύρου ή Παλαιστίνιου για τις υποθέσεις των σεξουαλικών επιθέσεων σε βάρος τριών γυναικών στο Αιγάλεω, μετά από αίτημα του κατηγορούμενου. Ο κατηγορούμενος τώρα οδηγείται ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί για τις υποθέσεις των εμπρησμών.

Το χρονικό των σεξουαλικών επιθέσεων

Όπως έχει ήδη αποκαλύψει ο αστυνομικός συντάκτης του Flash.gr, Κώστας Παπαδόπουλος, το πρώτο περιστατικό, στο οποίο εμπλέκεται ο 32χρονος σημειώθηκε λίγο μετά τη 13:00 το μεσημέρι της Δευτέρας (15/9) όταν ο δράστης πλησίασε την 14χρονη την αγκάλιασε την έριξε στο έδαφος, την έφτυσε και στη συνέχεια έφυγε.

Το επόμενο θύμα ήταν μια 58χρονη γυναίκα την οποία ο 32χρονος άρπαξε από τη μέση κι αφού ακούμπησε το στόμα του στο αυτί της ξεφύσησε και την άφησε να φύγει. Ωστόσο, ο άνδρας δεν σταμάτησε εκεί καθώς λίγο αργότερα ακολούθησε μια 17χρονη μέχρι την πυλωτή της πολυκατοικίας που διαμένει.

Η επίθεση του 32χρονου Σύρου σε 17χρονη, στην πυλωτή του σπιτιού της στο Αιγάλεω pic.twitter.com/K7KeUwz3Cf — Flash.gr (@flashgrofficial) September 16, 2025

Στο βίντεο-ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας που παρουσίασε το Flash.gr, διακρίνεται η στιγμή που η ανήλικη ανοίγει την πόρτα στην πυλωτή και δευτερόλεπτα αργότερα φτάνει ο άνδρας, με τις στιγμές που ακολουθούν να προκαλούν τρόμο.

Ο 32χρονος που φοράει ένα κίτρινο σορτσάκι και μια μαύρη μπλούζα στέκεται στην εξώπορτα και παρακολουθεί το κορίτσι. Στο βιντεοληπτικό υλικό ακούγεται να του φωνάζει «φύγε, θα πάρω τώρα τηλέφωνο». Ωστόσο ο 32χρονος δεν δείχνει να πτοείται. Συνεχίζει να στέκεται στην εξώπορτα. Η 17χρονη χτυπά το κουδούνι στο θυροτηλέφωνο ζητώντας βοήθεια.

«Ο ΙSIS μου είπε να βάλω φωτιά στον Υμηττό»

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι είναι μέλος του ISIS και ότι άλλο μέλος του έδωσε 100 ευρώ για να βάλει φωτιά στον Υμηττό. Ο 32χρονος ισχυρίστηκε αυτά, όμως μέχρι στιγμής δεν προκύπτει κάτι και ότι οι πράξεις του δείχνουν άτομο διαταραγμένο.

Μετά από παρότρυνση της Πυροσβεστικής πάντως, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έχει αρχίσει να ασχολείται με τους ισχυρισμούς του αλλοδαπού ότι είναι μέλος του ISIS.