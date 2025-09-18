Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό - «Έχω ακουστά τον ISIS»

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 32χρονος Παλαιστίνιος για τις υποθέσεις των εμπρησμών στον Υμηττό, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.



Ο κατηγορούμενος έδωσε σύντομη απολογία ενώπιον του ανακριτή παρουσία διερμηνέα, αλλά χωρίς να συνοδεύεται από δικηγόρο.



Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, αποδέχθηκε τους εμπρησμούς και είπε ότι το έκανε γιατί δεν είχε φάει χωρίς να πει κάτι παραπάνω. Πρόσθεσε, μάλιστα, κατά πληροφορίες ότι έχει ακουστά τον ISIS.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε ισχυριστεί νωρίτερα στους αστυνομικούς ότι είναι μέλος του ISIS και ότι άλλο μέλος του έδωσε 100 ευρώ για να βάλει φωτιά στον Υμηττό. Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει κάτι και οι πράξεις του δείχνουν άτομο διαταραγμένο.

Μετά από παρότρυνση της Πυροσβεστικής, πάντως, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έχει αρχίσει να ασχολείται με τους ισχυρισμούς του αλλοδαπού ότι είναι μέλος του ISIS.

Επανεξετάζεται το καθεστώς ασύλου του 32χρονου

Παράλληλα, με εντολή του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, αναμένεται να επανεξεταστεί το καθεστώς ασύλου του άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια ή η καταδίκη για ποινικό αδίκημα δικαιολογούν την αφαίρεση του καθεστώτος προστασίας που παρέχει το άσυλο. Μάλιστα, μελετάται το ενδεχόμενο η ίδια πρακτική να ακολουθείται αυτόματα σε όλες τις περιπτώσεις που διαπράττεται ποινικό αδίκημα από δικαιούχους ασύλου.

Υπενθυμίζεται ότι ο άνδρας έφτασε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κω παράνομα τον Μάιο του 2024 και του είχε δοθεί άδεια παραμονής καθώς είχε δηλώσει πρόσφυγας πολέμου.