Επανεξέταση ασύλου για τον σεσημασμένο που συνελήφθη στο Αιγάλεω - Πώς ήρθε στην Ελλάδα

Με εντολή του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, αναμένεται να επανεξεταστεί το καθεστώς ασύλου του 32χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος συνελήφθη για σεξουαλική παρενόχληση στο Αιγάλεω αλλά και για εμπρησμό στον Υμηττό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια ή η καταδίκη για ποινικό αδίκημα δικαιολογούν την αφαίρεση του καθεστώτος προστασίας που παρέχει το άσυλο. Μάλιστα, μελετάται το ενδεχόμενο η ίδια πρακτική να ακολουθείται αυτόματα σε όλες τις περιπτώσεις που διαπράττεται ποινικό αδίκημα από δικαιούχους ασύλου.

Υπενθυμίζεται ότι ο άνδρας έφτασε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κω παράνομα τον Μάιο του 2024 και του είχε δοθεί άδεια παραμονής καθώς είχε δηλώσει πρόσφυγας πολέμου.

Οι επιθέσεις σε γυναίκες στο Αιγάλεω

Ο 32χρονος, που αρχικά είχε διαρρεύσει ότι είναι Σύρος, επιτέθηκε στις 13:15 το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου, σε 14χρονη, την οποία, αφού την πλησίασε από πίσω ενώ αυτή περπατούσε αμέριμνη, την αγκάλιασε, την έριξε στο έδαφος, την έφτυσε και στη συνέχεια διέφυγε. Λίγα λεπτά αργότερα σε άλλον δρόμο του Αιγάλεω εντόπισε μια 58χρονη, την οποία άρπαξε από πίσω, της έπιασε το χέρι και φύσηξε μέσα στο αυτί της.

Στη συνέχεια, μπήκε σε μια πολυκατοικία που βρισκόταν μια 17χρονη, όπου και προσπάθησε να κατεβάσει το παντελόνι του ενώ η ανήλικη του ζητούσε να φύγει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον 32χρονο ακινητοποίησαν ένας 30χρονος περαστικός μαζί με τον 20χρονο ξάδελφο της 17χρονης. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που είχε ενημερωθεί από τα τρία θύματα αλλά και τον 30χρονο.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον άνδρα σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, απλή σωματική βλάβη και εξύβριση, αφού αναγνωρίστηκε από τα θύματά του.