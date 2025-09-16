Αιγάλεω: Καρέ καρέ η σεξουαλική επίθεση 32χρονου σε 17χρονη - Του έλεγε «φύγε» και αυτός αυνανιζόταν

Τον τρόμο σκόρπισε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/9) ένας 32χρονος Σύριος ο οποίος επιτέθηκε σεξουαλικά σε δύο ανήλικες -μια 14χρονη και μια 17χρονη όπως επίσης και σε μια 58χρονη γυναίκα κοντά στο σταθμό του Μετρό Αιγάλεω.

Όπως ήδη αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης του Flash.gr, Κώστας Παπαδόπουλος, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη 13:00 το μεσημέρι όταν ο δράστης πλησίασε την 14χρονη την αγκάλιασε την έριξε στο έδαφος, την έφτυσε και στη συνέχεια έφυγε. Το επόμενο θύμα ήταν μια 58χρονη γυναίκα την οποία ο 32χρονος άρπαξε από την μέση κι αφού ακούμπησε το στόμα του στο αυτί της ξεφύσησε και την άφησε να φύγει. Ωστόσο ο άνδρας δεν σταμάτησε εκεί καθώς λίγο αργότερα ακολούθησε μια 17χρονη μέχρι την πυλωτή της πολυκατοικίας που διαμένει.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας που παρουσιάζει το Flash.gr διακρίνεται η στιγμή που η ανήλικη ανοίγει την πόρτα στην πυλωτή και δευτερόλεπτα αργότερα φτάνει ο άνδρας, με τις στιγμές που ακολουθούν να προκαλούν τρόμο.

Ο 32χρονος που φοράει ένα κίτρινο σορτσάκι και μια μαύρη μπλούζα στέκεται στην εξώπορτα και παρακολουθεί το κορίτσι. Στο βιντεολυπτικό υλικό ακούγεται να του φωνάζει «φύγε, θα πάρω τώρα τηλέφωνο». Ωστόσο ο 32χρονος δεν δείχνει να πτοείται. Συνεχίζει να στέκεται στην εξώπορτα. Η 17χρονη χτυπά το κουδούνι στο θυροτηλέφωνο ζητώντας βοήθεια.

Του φώναζε να φύγει και αυτός αυνανιζόταν

«Πες στη μαμά να κατέβει τώρα κάτω», ακούγεται να λέει η κοπέλα στο θυροτηλέφωνο. Ο 32χρονος αδιαφορώντας για ότι συμβαίνει και παρά της προειδοποιήσεις της, βάζει το χέρι του μέσα στη βερμούδα και αρχίζει να αυνανίζεται.

«Φύγε, δεν βλέπεις ότι έχει παντού κάμερες» του φωνάζει η 17χρονη που εκείνη τη στιγμή ανοίγει την πόρτα της πολυκατοικίας και ανεβαίνει στο διαμέρισμα.

Τότε ο 32χρονος μπαίνει κι αυτός στην πυλωτή και κινείται προς την πλευρά του πάρκινγκ. Τότε βγαίνουν από την πολυκατοικία δύο άλλες κοπέλες και ρωτούν «ποιος είναι;». Ο 32χρονος κρύβεται μέχρι τη στιγμή που τα κορίτσια μπαίνουν και πάλι στην πολυκατοικία, τότε βγαίνει από την «κρυψώνα» του και κινείται στο δρόμο.

Ευτυχώς ένας νεαρός που τον παρακολουθούσε εξαρχής και είχε καλέσει την αστυνομία τον ακινητοποιεί. Λίγα λεπτά αργότερα φτάνουν οι άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ και τον συλλαμβάνουν.

Ο 32χρονος κατηγορείται για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, απλή σωματική βλάβη και εξύβριση. Αξίζει να σημειωθεί πως ο άνδρας είναι γνώριμος των αστυνομικών αρχών, καθώς κατά το παρελθόν είχε εμπλακεί και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας.