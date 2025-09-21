Ελλάδα Θεσσαλονίκη Σύλληψη Αστυνομία Local News

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 63χρονος που αυνανιζόταν μπροστά στον κόσμο

Ο άνδρας συνελήφθη για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Αναστάτωση προκλήθηκε στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, το απόγευμα του Σαββάτου (20/9), όταν ένας 63χρονος βρέθηκε σε υπαίθριο χώρο και ξεκίνησε να αυνανίζεται μπροστά στον κόσμο.

Ο άνδρας, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, συνελήφθη για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς, θα οδηγηθεί αρμοδίως.

