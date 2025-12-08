Συναγερμός στο Όσλο: Πυροβολισμοί έπεσαν σε εμπορικό κέντρο - Συνελήφθη ο δράστης
Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο δράστης βρίσκεται στα χέρια της τοπικής αστυνομίας.
Συναγερμός σήμανε τη Δευτέρα (8/12) στο Όσλο μετά από επεισόδιο πυροβολισμών.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι πυροβολισμοί έπεσαν σε μεγάλο εμπορικό κέντρο της πρωτεύουσας της Νορβηγίας.
Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες.
Η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα στον χώρο για τυχόν θύματα ή άλλους εμπλεκόμενους στο περιστατικό, σημειώνεται σε ανακοίνωση.
Ο ύποπτος κάλεσε την αστυνομία προτού πυροβολήσει μια φορά προς το ταβάνι, είπε στους δημοσιογράφους εκπρόσωπος της αστυνομίας.
«Βρισκόμαστε στο εμπορικό κέντρο Storo μετά από αναφορά ότι ένα άτομο πυροβόλησε μέσα στο κέντρο», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομικής επιχείρησης, Έιρικ Σάνες, από την αστυνομική διεύθυνση του Όσλο, στο αστυνομικό δελτίο λίγο πριν τις 11:00 το πρωί της Δευτέρας.
«Έχουμε τον δράστη υπό κράτηση. Ερευνούμε το κέντρο για τυχόν τραυματίες ή άλλους εμπλεκόμενους», συνέχισε.
«Προς το παρόν ζητάμε από τον κόσμο να μείνει μακριά από το Storo-senteret, ώστε να διευκολυνθεί το έργο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης», ενημέρωσε λίγα λεπτά αργότερα ο Σάνες. «Θα ενημερώσουμε όταν η κατάσταση επανέλθει στην κανονικότητα», πρόσθεσε.
Σε νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία αναφέρεται ότι έχει ερευνηθεί σχεδόν ολόκληρο το εμπορικό κέντρο και δεν έχει βρεθεί κανένας τραυματίας.