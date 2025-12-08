Συναγερμός στο Όσλο: Πυροβολισμοί έπεσαν σε εμπορικό κέντρο - Συνελήφθη ο δράστης

Συναγερμός σήμανε τη Δευτέρα (8/12) στο Όσλο μετά από επεισόδιο πυροβολισμών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι πυροβολισμοί έπεσαν σε μεγάλο εμπορικό κέντρο της πρωτεύουσας της Νορβηγίας.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο δράστης βρίσκεται στα χέρια της τοπικής αστυνομίας.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες.

Η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα στον χώρο για τυχόν θύματα ή άλλους εμπλεκόμενους στο περιστατικό, σημειώνεται σε ανακοίνωση.

Ο ύποπτος κάλεσε την αστυνομία προτού πυροβολήσει μια φορά προς το ταβάνι, είπε στους δημοσιογράφους εκπρόσωπος της αστυνομίας.

BREAKING: Reports of shooting in Oslo shopping centre, according to police - with one person apprehended https://t.co/Gk97JUvZT5



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/91DXxfFYS1 — Sky News (@SkyNews) December 8, 2025

«Βρισκόμαστε στο εμπορικό κέντρο Storo μετά από αναφορά ότι ένα άτομο πυροβόλησε μέσα στο κέντρο», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομικής επιχείρησης, Έιρικ Σάνες, από την αστυνομική διεύθυνση του Όσλο, στο αστυνομικό δελτίο λίγο πριν τις 11:00 το πρωί της Δευτέρας.

«Έχουμε τον δράστη υπό κράτηση. Ερευνούμε το κέντρο για τυχόν τραυματίες ή άλλους εμπλεκόμενους», συνέχισε.

«Προς το παρόν ζητάμε από τον κόσμο να μείνει μακριά από το Storo-senteret, ώστε να διευκολυνθεί το έργο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης», ενημέρωσε λίγα λεπτά αργότερα ο Σάνες. «Θα ενημερώσουμε όταν η κατάσταση επανέλθει στην κανονικότητα», πρόσθεσε.

Σε νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία αναφέρεται ότι έχει ερευνηθεί σχεδόν ολόκληρο το εμπορικό κέντρο και δεν έχει βρεθεί κανένας τραυματίας.