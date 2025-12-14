ΗΠΑ: Τουλάχιστον δυο νεκροί και οκτώ τραυματίες από πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο Brown

Τουλάχιστον δυο νεκροί και οκτώ σοβαρά τραυματίες είναι ο έως τώρα απολογισμός των πυροβολισμών στο πανεπιστήμιο Brown στο Ρόουντ Άιλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών.

DEVELOPING: Providence Mayor Brett Smiley confirmed that two people were killed and eight others are in critical but stable condition following an active shooting Saturday afternoon on Brown University’s campus. No suspect is in custody and the community is urged to continue… pic.twitter.com/mhLX7WEUaO — MS NOW (@MSNOWNews) December 14, 2025

Ο δράστης της επίθεσης διαφεύγει αν και αρχικά ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει τη σύλληψή του.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ανέφερε πως έχει ενημερωθεί πλήρως για την αιματηρή επίθεση.



Pres. Trump tells reporters at the White House he’s been fully briefed on the shooting at Brown University.



“What a terrible thing it is. All we can do right now is pray for the victims and for those that were very badly hurt.”



“It’s a shame. It’s a shame.” https://t.co/DJIy2vMPI1 pic.twitter.com/QQsYbP5uWQ — aaron navarro (@aaronlarnavarro) December 13, 2025

«Τι τρομερό πράγμα είναι αυτό. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσευχηθούμε για τα θύματα και για όσους τραυματίστηκαν πολύ άσχημα. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα» ήταν η πρώτη δήλωση του Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο δράστης, ένας άνδρας, φορούσε μαύρα ρούχα και αμέσως μετά την επίθεση εγκατάλειψε το χώρο του πανεπιστημίου.

🚨 BREAKING: Police say the only description they have of the at-large shooter at Brown University is a “male dressed in black”



He left the building out on Hope Street in Providence, and his current whereabouts are unknown.



Police are begging people to PLEASE stay away while… pic.twitter.com/OuIOUm1ANu — Nick Sortor (@nicksortor) December 13, 2025

Μιλώντας στο ABC ένας από τους φοιτητές ανέφερε πως στη διάρκεια των πυροβολισμών κρύφτηκε κάτω από ένα θρανίο στην αίθουσα του εργαστηρίου για περίπου δυο ώρες μέχρι την ενημέρωση που έλαβαν όλοι ότι υπάρχει ένοπλος δράστης στους χώρους του πανεπιστημίου.

Την ώρα της επίθεσης, σύμφωνα με μαρτυρίες, στους χώρους του πανεπιστημίου υπήρχαν πολλοί φοιτητές, εκ των οποίων οι περισσότεροι βρίσκονταν στο χώρο του εστιατορίου.

Just talked to Noah, a student at Brown who was on Thayer St during the shooting. He describes being inside a restaurant - now trying to figure out where to go since the campus is on lockdown. Says the area was busy with people getting dinner when the shooting happened. @wpri12 pic.twitter.com/opkuJt8zwG — Corey Welch (@CoreyWelch) December 13, 2025

«Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε ότι έχουμε επιβεβαιώσει αναφορές για δύο νεκρά θύματα από την ενεργό κατάσταση πυροβολισμών στο κτίριο μηχανικών Barus & Holley. Υπάρχουν οκτώ επιπλέον θύματα σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο. Παραμένει η εντολή για την παραμονή σε καταφύγιο» ανέφερε σε ανακοίνωσή του το πανεπιστήμιο.