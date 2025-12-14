ΗΠΑ: Τουλάχιστον δυο νεκροί και οκτώ τραυματίες από πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο Brown
«Είναι κρίμα, είναι κρίμα» η πρώτη δήλωση Τραμπ. Άνδρας ο δράστης, σύμφωνα με την αστυνομία. Κρύφτηκαν κάτω από θρανία οι φοιτητές για να γλιτώσουν μόλις ενημερώθηκαν ότι υπάρχει περιστατικό με πυροβολισμούς.
Τουλάχιστον δυο νεκροί και οκτώ σοβαρά τραυματίες είναι ο έως τώρα απολογισμός των πυροβολισμών στο πανεπιστήμιο Brown στο Ρόουντ Άιλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ο δράστης της επίθεσης διαφεύγει αν και αρχικά ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει τη σύλληψή του.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ανέφερε πως έχει ενημερωθεί πλήρως για την αιματηρή επίθεση.
«Τι τρομερό πράγμα είναι αυτό. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσευχηθούμε για τα θύματα και για όσους τραυματίστηκαν πολύ άσχημα. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα» ήταν η πρώτη δήλωση του Αμερικανού προέδρου.
Σύμφωνα με την αστυνομία ο δράστης, ένας άνδρας, φορούσε μαύρα ρούχα και αμέσως μετά την επίθεση εγκατάλειψε το χώρο του πανεπιστημίου.
Μιλώντας στο ABC ένας από τους φοιτητές ανέφερε πως στη διάρκεια των πυροβολισμών κρύφτηκε κάτω από ένα θρανίο στην αίθουσα του εργαστηρίου για περίπου δυο ώρες μέχρι την ενημέρωση που έλαβαν όλοι ότι υπάρχει ένοπλος δράστης στους χώρους του πανεπιστημίου.
Την ώρα της επίθεσης, σύμφωνα με μαρτυρίες, στους χώρους του πανεπιστημίου υπήρχαν πολλοί φοιτητές, εκ των οποίων οι περισσότεροι βρίσκονταν στο χώρο του εστιατορίου.
«Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε ότι έχουμε επιβεβαιώσει αναφορές για δύο νεκρά θύματα από την ενεργό κατάσταση πυροβολισμών στο κτίριο μηχανικών Barus & Holley. Υπάρχουν οκτώ επιπλέον θύματα σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο. Παραμένει η εντολή για την παραμονή σε καταφύγιο» ανέφερε σε ανακοίνωσή του το πανεπιστήμιο.