Επίθεση στο πανεπιστήμιο Brown: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη - Τραγικός ο απολογισμός

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του ενόπλου που σκότωσε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς άλλους – εκ των οποίων οκτώ σοβαρά – στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου Brown, στην πόλη Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ στις ΗΠΑ.

Στις έρευνες συμμετέχουν περίπου 400 αστυνομικοί, με τη συνδρομή του FBI, του ATF και της Μυστικής Υπηρεσίας. Την ίδια ώρα, υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία σε μικρή απόσταση από το Πανεπιστήμιο, η οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι σχετίζεται με την επίθεση.

«Δυστυχώς, αυτή είναι μια ημέρα που η πόλη Πρόβιντενς και η πολιτεία του Ρόουντ Άιλαντ προσεύχονταν να μη συμβεί ποτέ», δήλωσε ο δήμαρχος Μπρετ Σμάιλι, αναφερόμενος στις ένοπλες επιθέσεις που συγκλονίζουν συχνά την αμερικανική κοινή γνώμη.

Σαρώνουν την περιοχή - Περίμετρος ασφαλείας γύρω από την πανεπιστημιούπολη

Αστυνομικοί και πράκτορες του FBI χτενίζουν σπιθαμή προς σπιθαμή την πανεπιστημιούπολη, αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας για να φθάσουν στα ίχνη του δράστη. Μέχρι στιγμής, οι έρευνες έχουν αποβεί άκαρπες, ενώ δεν έχει βρεθεί το όπλο του εγκλήματος.

REUTERS/Taylor Coester

Ο αστυνομικός υποδιευθυντής Τιμ Ο’Χάρα δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου πως δράστης της επίθεσης ήταν «ένας μαυροντυμένος άνδρας», του οποίου τα κίνητρα παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τον δράστη της επίθεσης. Σύμφωνα με τις περιγραφές, ο δράστης φαίνεται να χρησιμοποίησε πιστόλι, καθώς εντοπίστηκαν κάλυκες, αν και το όπλο δεν έχει βρεθεί. Περιγράφεται ως άνδρας με μαύρα ρούχα που διέφυγε πεζός, ενώ η πληροφορία για το αν φορούσε μάσκα παραμένει ανεπιβεβαίωτη από την αστυνομία. Μάρτυρες μιλούν για μασκοφόρο, αν και σε βίντεο ο δράστης δεν είναι ευδιάκριτος.

Investigators have released security footage of the suspected shooter at Brown University. https://t.co/qKeO4t40uP pic.twitter.com/8a6JFzCZYw — Geopoliti𝕏 Monitor (@GeopolitixM) December 14, 2025

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διεύθυνση του πανεπιστημίου, ο ένοπλος άρχισε να πυροβολεί κοντά στο τμήμα «Barus & Holley» όπου διεξάγονταν εξετάσεις. «Κλείστε τις πόρτες, θέστε τα κινητά σας τηλέφωνα στη σίγαση και παραμείνετε κρυμμένοι μέχρι νεωτέρας», ανέφερε το προειδοποιητικό μήνυμα από τη διεύθυνση του πανεπιστημίου Μπράουν, το οποίο αριθμεί περίπου 11.000 φοιτητές.

BrownUAlert: 10th update, Law enforcement agencies have established a perimeter around a portion of Brown’s campus. Please view the map and instructions: https://t.co/Qm87sy5aVT. The shelter-in-place remains ongoing. — Brown University (@BrownUniversity) December 14, 2025

Μυστήριο με τα κίνητρα

Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα, όπως επίσης και το αν είχε συνεργούς. Η επίθεση σημειώθηκε απροειδοποίητα, σε μια ώρα αιχμής όπου στο campus βρίσκονταν πολλοί φοιτητές.

Αρχικά αναφέρθηκε πως ένας ύποπτος συνελήφθη, αλλά η πληροφορία διαψεύστηκε λίγο αργότερα.

JUST IN: Students evacuate from a Brown University building as the manhunt for a campus shooter continues. pic.twitter.com/QDTwAkTD7E — Fox News (@FoxNews) December 14, 2025

Τραμπ: Είναι τρομερό

Για τους πυροβολισμούς στην πανεπιστημιούπολη ενημερώθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. «Είναι τρομερό», είπε σε δημοσιογράφους, συμπληρώνοντας πως «το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτήν την ώρα είναι να προσευχηθούμε για τα θύματα και όσους έχουν τραυματιστεί σοβαρά».

REUTERS/Taylor Coester

Με τα όπλα σε κυκλοφορία να είναι περισσότερα από τους κατοίκους, οι ΗΠΑ καταγράφουν τον υψηλότερο δείκτη ανθρωποκτονιών σε επεισόδια με πυροβολισμούς απ’ οποιαδήποτε άλλο οικονομικά ανεπτυγμένο κράτος. Οι ένοπλες επιθέσεις αποτελούν μάστιγα, την οποία η μια κυβέρνηση μετά την άλλη αποδεικνύεται πως δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει, καθώς πολλοί Αμερικανοί δεν θέλουν ούτε να ακούσουν για περιορισμό της οπλοκατοχής. Το δικαίωμα των πολιτών να κατέχουν όπλα κατοχυρώνει η δεύτερη τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Το 2024 περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβόλα όπλα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Gun Violence Archive, χωρίς να συνυπολογίζονται οι αυτοκτονίες.