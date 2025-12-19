Νεκρός σε αποθήκη βρέθηκε ο ύποπτος για τους πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο Brown

Νεκρός εντοπίστηκε ο ύποπτος για τους πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Brown, καθώς βρέθηκε μέσα σε αποθηκευτικό χώρο στο Σάλεμ του Νιου Χάμσαϊρ, σύμφωνα με πηγές των αρχών επιβολής του νόμου, που μίλησαν στο ABC News.

Όπως ανέφεραν πηγές των αμερικανικών Αρχών, ο ύποπτος αυτοκτόνησε, χρησιμοποιώντας πυροβόλο όπλο. Οι ίδιες πηγές διευκρίνισαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εμπλοκής τρίτων στον θάνατό του, με τις έρευνες να συνεχίζονται, προκειμένου να διακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.

Νωρίτερα την Πέμπτη, αξιωματούχοι των Αρχών είχαν ανακοινώσει ότι είχαν ταυτοποιήσει αυτόν που χαρακτήρισαν ως πιθανό ύποπτο σε σχέση με τους πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ABC News, είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για το συγκεκριμένο άτομο, στο πλαίσιο της έρευνας για το αιματηρό περιστατικό.

Παράλληλα, συνεχίζεται η συλλογή στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η έρευνα και να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί στο Πανεπιστήμιο Brown.