ΗΠΑ: Αξιωματικός της ICE πυροβόλησε και σκότωσε γυναίκα- Προσπάθησε να πατήσει αστυνομικούς με αμάξι

Ένας αξιωματικός της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) πυροβόλησε θανάσιμα μια γυναίκα κατά τη διάρκεια επιχείρησης επιβολής του νόμου στη Μινεσότα την Τετάρτη, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS).

Το υπουργείο ανέφερε ότι η γυναίκα προσπάθησε να παρασύρει με το όχημά της τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στη Μινεάπολη. «Ένας αξιωματικός της ICE, φοβούμενος για τη ζωή του, για τις ζωές των συναδέλφων του και για την ασφάλεια του κοινού, προχώρησε σε αμυντικούς πυροβολισμούς», ανέφερε το DHS σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

Οι στυνομικοί τραυματίστηκαν, αλλά αναμένεται να αναρρώσουν, σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, δήλωσε ότι το γραφείο του διερευνά το περιστατικό και κάλεσε τον κόσμο να διατηρήσει την ψυχραιμία του.