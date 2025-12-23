Τραγωδία στις ΗΠΑ: Νεκρός αστυνομικός από επεισόδιο με πυροβολισμούς - Εξουδετερώθηκε και ο ύποπτος

Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη (23/12) στην πόλη Γουίλμινγκτον των ΗΠΑ, με τις επίσημες Αρχές να επιβεβαιώνουν τον θάνατο ενός αστυνομικού και του βασικού υπόπτου που ευθύνεται για το συμβάν.

Η αστυνομική διεύθυνση της πολιτείας είχε ενημερώσει νωρίτερα για ένοπλη επίθεση στο κτίριο όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Τροχαίας, γύρω στις 14:00 τοπική ώρα (21:00 στην Ελλάδα).

Λίγη ώρα αργότερα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η απειλή έχει πλέον εξουδετερωθεί και ότι ο ύποπτος έπεσε νεκρός.

Update: The shooting suspect is confirmed dead. Please continue to avoid the area. We will update as more information is available. — Delaware State Police (@DEStatePolice) December 23, 2025

«Επιβεβαιώνεται πως ένας αστυνομικός του Ντέλαγουερ σκοτώθηκε στο περιστατικό. Εξακολουθούμε να ερευνούμε για άλλους τραυματισμούς», ανέφερε η αστυνομία στην πλατφόρμα Χ, καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση.