Γαλλία: Αστυνομικοί σκότωσαν 26χρονο που απειλούσε περαστικούς με μαχαίρι στην Κορσική

Αιματηρό περιστατικό στην καρδιά του Αιάκειου στην Κορσική της Γαλλίας καθώς ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι που απειλούσε περαστικούς έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμούς αστυνομικών.

Ο εισαγγελέας του Αιάκειου, Νικολά Σετ, είπε ότι διενεργείται προκαταρκτική έρευνα για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε και για «απόπειρα ανθρωποκτονίας» σε βάρος του θύματος.

Ο 26χρονος, με καταγωγή από τη Σενεγάλη, δέχτηκε μία ή περισσότερες σφαίρες και τραυματίστηκε θανάσιμα, πρόσθεσε ο εισαγγελέας επιβεβαιώνοντας μια πληροφορία του τηλεοπτικού σταθμού France 3 Viastella.

«Αποκλείω σε αυτό το στάδιο μια τρομοκρατική επίθεση επειδή δεν εκτόξευσε καμία τέτοιου είδους απειλή», πρόσθεσε ο Σετ μιλώντας σε δημοσιογράφους στον τόπο του συμβάντος.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν αρχικά να χρησιμοποιήσουν ένα όπλο τέιζερ για να ακινητοποιήσουν τον 26χρονο και όταν απέτυχαν ένας από αυτούς τον πυροβόλησε πολλές φορές.

26-year-old Muhamed Gueye shot dead by French police in Ajaccio, South Corsica after being seen armed with a knife..🇫🇷 pic.twitter.com/FSoq0QnjT0 — THE UNKNOWN MAN (@Theunk13) December 20, 2025

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο φαίνεται ένας άνδρας να προχωρά γρήγορα, πεζός, στην οδό Ναπολεόν, ενώ αστυνομικοί τον ακολουθούν με προτεταμένα όπλα.

Η οδός Ναπολεόν, μια κεντρική, πολυσύχναστη αρτηρία της πόλης, έκλεισε για την κυκλοφορία.