Ο Μακρόν εκνευρίστηκε με δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες: Αμάν πια με τα μικρόφωνα που κουνιούνται

Την έντονη ενόχλησή του έδειξε μπροστά στις ανοιχτές κάμερες ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής με θέμα την εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Mercosur.

Βγαίνοντας από τη συνάντηση με τους υπόλοιπους ηγέτες των κρατών - μελών, έσπευσε προς τους δημοσιογράφους για δηλώσεις. Αφού ξεκίνησε και τα μικρόφωνα με τα κοντάρια είχαν στηθεί μπροστά του, ο Μακρόν άρχισε να εκνευρίζεται με αποτέλεσμα να διακόψει την ομιλία του.

«Αμάν πια. Συγγνώμη αλλά είναι πάρα πολύ ενοχλητικό αυτό με τα μικρόφωνα. Θα πρότεινα ίσως κάποιος να σταθεροποιούσε τα μικρόφωνα με τις κάμερες γιατί τα έχω μπροστά μου και κουνιούνται συνεχώς. Βρείτε κάτι που να λειτουργεί».

Σε αυτό το σημείο ένας δημοσιογράφος του απάντησε πως κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό με τον πρόεδρο της γαλλικής Δημοκρατίας να προσθέτει «Δεν μπορών να κοιτάζω όλες τις κάρες ταυτοχρόνως, με συγχωρείτε. Δεν έχω αυτή την ικανότητα. Πείτε μου ποια είναι η κάμερα που πρέπει να κοιτάξω αλλά σταματήστε να κουνάτε τα μικρόφωνά σας. Λοιπόν, θα κοιτάζω αυτή την κάμερα αλλά μην ξανακουνήσετε τα μικρόφωνα. Εντάξει; Αλλιώς δεν μπορώ να το κάνω. Σας ευχαριστώ.».

🇫🇷 Macron appeared frustrated as microphones kept moving up and down



"My microphones are constantly moving. Can't you just make something work properly? I can't look at all the cameras at once" pic.twitter.com/8b7yR2gJuq — Lord Bebo (@MyLordBebo) December 18, 2025

Η Mercosur είναι μια μεγάλη αγορά για τις εξαγωγές της ΕΕ και ήταν μέχρι σήμερα ο μόνος σημαντικός εμπορικός εταίρος στη Λατινική Αμερική με τον οποίο η ΕΕ δεν είχε προτιμησιακή εμπορική συμφωνία. Εταιρείες της ΕΕ εξάγουν στις τέσσερις ιδρυτικές χώρες της Mercosur: