Μια προτροπή του νέου αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας προς τους δημάρχους να προετοιμάσουν τους ψηφοφόρους τους για πιθανό πόλεμο με τη Ρωσία, προκάλεσε ανησυχία αλλά και αποδοκιμασίες από τα κόμματα.

Σύμφωνα με το Politico, μιλώντας σε ετήσια συνάντηση των Γάλλων δημάρχων στο Παρίσι την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, ο στρατηγός Φαμπιάν Μαντόν είπε πως οι πολίτες πρέπει να προετοιμαστούν διότι ίσως χρειαστεί «να αποδεχθούν τα δεινά προκειμένου να προστατεύσουν την ταυτότητά μας».



«Διαθέτουμε όλες τις γνώσεις, όλη την οικονομική και δημογραφική δύναμη για να αποτρέψουμε το καθεστώς της Μόσχας», δήλωσε ο Μαντόν. Ωστόσο, πρόσθεσε, αν η Γαλλία «δεν είναι προετοιμασμένη να αποδεχθεί την απώλεια των παιδιών της, να υποφέρει οικονομικά επειδή θα δοθεί προτεραιότητα στην αμυντική παραγωγή, τότε διατρέχουμε κίνδυνο».

Le général Fabien Mandon, chef d’État-major des armées, alerte les maires sur une situation qui « se dégrade » et prévient qu’il faudra « accepter le risque de perdre des enfants» pic.twitter.com/dC1T4uhqdM — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) November 19, 2025

Βέλη από τα κόμματα - «Πολεμοκαπηλεία»

Τα κόμματα αντέδρασαν, υπογραμμίζοντας την έλλειψη συναίνεσης στη Γαλλία σχετικά με την ανάγκη προετοιμασίας για πόλεμο, καθώς και τις διαφορετικές εκτιμήσεις σχετικά με το πόσο μεγάλη απειλή αποτελεί η Ρωσία.



Ο ηγέτης της ακροαριστερής παράταξης, Ζαν-Λυκ Μελανσόν, ο οποίος έχει θέσει τρεις φορές υποψηφιότητα για την προεδρία, εξέφρασε την «απόλυτη διαφωνία» του με τον Μαντόν σε μια ανάρτηση στο X και δήλωσε ότι δεν είναι δουλειά του Μαντόν να «προβλέπει τις θυσίες που θα προκύψουν από τις διπλωματικές μας αποτυχίες».



Με τον Μελανσόν συντάχθηκε ο ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος, Φαμπιέν Ρουσέλ, ο οποίος κατηγόρησε τον Μαντόν για «πολεμοκαπηλεία».



Το κόμμα «Η Αδάμαστη Γαλλία» του Μελανσόν και οι Κομμουνιστές ήταν οι μόνες κοινοβουλευτικές ομάδες που ψήφισαν κατά ενός συμβολικού ψηφίσματος πέρυσι που εξουσιοδοτούσε την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.



Ο Σεμπαστιάν Σενέ, βουλευτής του ακροδεξιού Εθνικού Ράλι της Μαρίν Λεπέν, δήλωσε σε συνέντευξή του στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι LCI ότι ο Μαντόν «δεν έχει καμία νομιμοποίηση» να κάνει τέτοιες δηλώσεις και είπε ότι ανησυχεί ότι αυτές αντικατοπτρίζουν τη σκέψη του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.



Επισημαίνουμε ότι ο Μαντόν είχε προειδοποιήσει κατά την πρώτη του ακρόαση στο κοινοβούλιο ότι οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις θα πρέπει να είναι έτοιμες «σε τρία ή τέσσερα χρόνια» για ένα «σοκ» σε σχέση με τη Ρωσία.

Τα κόμματα «Η Αδάμαστη Γαλλία» και το «Εθνικό Ράλι», τα οποία, σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις, ενδέχεται να αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, θέλουν την αποχώρηση της Γαλλίας από την ενιαία διοίκηση του ΝΑΤΟ. Ενώ το κόμμα «Η Αδάμαστη Γαλλία» επιθυμεί την άμεση αποχώρηση του Παρισιού από τη στρατιωτική συμμαχία, το «Εθνικό Ράλι» είναι διατεθειμένο να περιμένει μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.