Ανησυχία και στη Βρετανία: Ρωσικό κατασκοπευτικό εντοπίστηκε κοντά στις ακτές - «Είμαστε έτοιμοι»

Ένα ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο εντοπίστηκε να πλέει στα όρια των βρετανικών υδάτων, σημαίνοντας συναγερμό στο Λονδίνο, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το Sky News, ο John Healey ανέφερε ότι είναι η δεύτερη φορά που το εν λόγω ρωσικό πλοίο, ονόματι «Yantar», είχε αναπτυχθεί σε βρετανικά ύδατα.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το πρωί της Τετάρτης (19/11) στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας δήλωσε: «Ένα ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο, το Yantar, βρίσκεται στην άκρη των βρετανικών υδάτων βόρεια της Σκωτίας, έχοντας εισέλθει στα ευρύτερα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου τις τελευταίες εβδομάδες».

«Πρόκειται για ένα σκάφος σχεδιασμένο για τη συλλογή πληροφοριών και τη χαρτογράφηση των υποθαλάσσιων καλωδίων μας» συμπλήρωσε ο John Healey.

Ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου John Healey / Φωτ.: Reuters

«Έστρεψαν λέιζερ στους πιλότους μας»

«Αναπτύξαμε μια φρεγάτα του Βασιλικού Ναυτικού και αεροσκάφη της RAF για να παρακολουθούν και να εντοπίζουν κάθε κίνηση αυτού του σκάφους, κατά τη διάρκεια των οποίων το Yantar έστρεψε λέιζερ στους πιλότους μας».

«Αυτή η ρωσική ενέργεια είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και αυτή είναι η δεύτερη φορά φέτος που αυτό το πλοίο, το Yantar, έχει αναπτυχθεί σε βρετανικά ύδατα».

Ο John Healey πρόσθεσε: «Το μήνυμά μου προς τη Ρωσία και τον Πούτιν είναι το εξής: Σας βλέπουμε, ξέρουμε τι κάνετε και αν το Yantar βρεθεί πιο νότια αυτή την εβδομάδα, είμαστε έτοιμοι».

Συναγερμός και σε Ρουμανία και Πολωνία

Όλα αυτά την ώρα που η ρωσική επιθετικότητα φαίνεται πως αρχίζει να ξεπερνά κάθε όριο καθώς από νωρίς το πρωί της Τετάρτης έχει σημάνει συναγερμός σε Πολωνία και Ρουμανία.

Ειδικότερα, μετά την κίνηση της Πολωνίας να σηκώσει εσπευσμένα μαχητικά αεροσκάφη τα ξημερώματα εξαιτίας των ρωσικών βομβαρδισμών στη δυτική Ουκρανία, το πρωί σήμανε συναγερμός και στη Ρουμανία.

Αιτία ήταν ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα που παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια νέας ρωσικής επίθεσης σε ουκρανικές υποδομές κοντά στα σύνορα.

Το υπουργείο Άμυνας της χώρας ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε άμεσα τα αμυντικά αντανακλαστικά της, απογειώνοντας μαχητικά αεροσκάφη και προειδοποιώντας τους πολίτες σε δύο νοτιοανατολικές κομητείες.