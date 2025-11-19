Την ώρα που η Ευρώπη «βράζει» οι ΗΠΑ «ρίχνουν γέφυρες» με Ρωσία - Τι αποκαλύπτει το Politico

Δύο κορυφαίοι αξιωματούχοι των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού και στρατηγικής σημασίας εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, όπως αποκαλύπτει το Politico.

Πρόκειται για τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ Νταν Ντρίσκολ και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγό Ράντι Τζορτζ, οι οποίοι βρίσκονται στην ουκρανική πρωτεύουσα για σειρά κρίσιμων επαφών με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές και εκπροσώπους του κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στόχος της επίσκεψης είναι η ενίσχυση του συντονισμού με το Κίεβο, αλλά και η εξερεύνηση νέων διαύλων επικοινωνίας που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία.

Την ίδια ώρα, η Wall Street Journal αναφέρει ότι ο Ντρίσκολ αναμένεται να συναντηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο και με Ρώσους αξιωματούχους. Ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε το Πεντάγωνο έχουν σχολιάσει μέχρι στιγμής τις πληροφορίες.

Μυστικές διαβουλεύσεις Ουάσιγκτον – Μόσχας

Οι αναφορές έρχονται λίγες ώρες μετά το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Axios, σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση Τραμπ έχει ξεκινήσει μυστικές συζητήσεις με τη Μόσχα για έναν νέο οδικό χάρτη τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Η WSJ επισημαίνει ότι η Ουάσιγκτον προσβλέπει σε μεγαλύτερη ανταπόκριση από τη ρωσική πλευρά σε στρατιωτικούς εκπροσώπους, μετά από μια σειρά άκαρπων διπλωματικών πρωτοβουλιών.

Κρίσιμη επίσκεψη εν μέσω κλιμάκωσης

Η επίσκεψη στο Κίεβο πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ρωσικές δυνάμεις σημειώνουν προωθήσεις σε τμήματα του μετώπου και εντείνουν τις επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά ουκρανικών πόλεων και ενεργειακών υποδομών.

Παράλληλα, οι δυτικοί σύμμαχοι αναζητούν τρόπους να διατηρήσουν τη ροή στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, την ώρα που οι αποθήκες πυρομαχικών αδειάζουν και ο χρόνος πιέζει.

Αναταραχή και στα σύνορα με την Πολωνία

Σε ξεχωριστό περιστατικό, η Πολωνία ανακοίνωσε ότι πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη απογειώθηκαν εσπευσμένα τα ξημερώματα για να προστατεύσουν τον εναέριο χώρο της χώρας, μετά από νέες ρωσικές αεροπορικές επιδρομές κοντά στα σύνορα της δυτικής Ουκρανίας με τη Βαρσοβία.

Ελάχιστες επισκέψεις από την έναρξη της θητείας Τραμπ

Από την ανάληψη της εξουσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο, οι επισκέψεις υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων στο Κίεβο είναι εξαιρετικά περιορισμένες.

Οι περισσότερες επαφές πραγματοποιούνται σε ουδέτερες χώρες ή μέσω τηλεδιάσκεψης, γεγονός που καθιστά τη σημερινή επίσκεψη ιδιαίτερα αξιοσημείωτη.

Ζελένσκι: Νέος γύρος διπλωματίας

Ο πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε επίσης ότι αναχωρεί για την Τουρκία, όπου θα επιδιώξει να επαναφέρει στο προσκήνιο την προοπτική διαπραγματεύσεων για ειρηνική λύση, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Οι συνομιλίες των Αμερικανών στρατιωτικών στο Κίεβο αναμένεται να επικεντρωθούν στις άμεσες ανάγκες του ουκρανικού στρατού, στις ελλείψεις σε πυρομαχικά, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επανεκκινήσει μια αξιόπιστη ειρηνευτική διαδικασία.