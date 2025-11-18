«Παιχνίδι κατασκόπων» στην Πολωνία – Το ΝΑΤΟ χάνει τον αγώνα ταχύτητας στην ανατολική πτέρυγα

Με καζάνι που βράζει μοιάζει η ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Μπορεί η γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία να είναι παγωμένη σε στρατηγικό επίπεδο και τα εδαφική οφέλη της Ρωσίας να είναι μόνο σε τακτικό και τοπικό επίπεδο στην περιοχή του Ντονμπας, ωστόσο οι τρεις χώρες της Βαλτικής, η Πολωνία και η Γερμανία βρίσκονται ενώπιον ενός υπαρξιακού κινδύνου καθώς διαισθάνονται όλο και περισσότερο την ρωσική απειλή.

Λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Πολωνού αρχηγού ΓΕΕΘΑ και του Γερμανού υπουργού Άμυνας ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια πρωτόγνωρη και «προπολεμική» και πώς η γηραία ήπειρο ίσως βίωσε το τελευταίο της ειρηνικό καλοκαίρι άλλη μια «βόμβα» ήρθε από τους Financial Times.

40 μέρες θέλει το ΝΑΤΟ για επιστράτευση

Η επιδραστική εφημερίδα στην ηλεκτρονική έκδοσή της φιλοξένησε ένα άρθρο που δεν γεμίζει με αισιοδοξία τους εταίρους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα των Financial Times, εάν η Ρωσία επιτεθεί στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και η Συμμαχία ξεκινήσει τη μεταφορά στρατιωτών, εξοπλισμού και πυρομαχικών από τη Δυτική Ευρώπη —όπου βρίσκονται τα περισσότερα μεγάλα λιμάνια και συγκεντρώσεις στρατευμάτων— η διαδικασία θα μπορούσε να διαρκέσει έως και ενάμιση μήνα.

Οι πολιτικές υποδομές της Ευρώπης είναι ανεπαρκώς προετοιμασμένες για μεταφορές στρατευμάτων μεγάλης κλίμακας. Ως απάντηση στη ρωσική απειλή, οι χώρες της ΕΕ προσπαθούν να δημιουργήσουν μια «στρατιωτική Σένγκεν».

Επί του παρόντος, η μετακίνηση στρατευμάτων από βασικά δυτικά λιμάνια προς χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία ή την Ουκρανία θα χρειαζόταν περίπου 45 ημέρες, σύμφωνα με τους Financial Times που επικαλούνται αξιωματούχους της ΕΕ. Την Τετάρτη, αναμένεται να παρουσιάσουν νέες προτάσεις για τη «στρατιωτική κινητικότητα».

Στόχος τους είναι να μειωθεί δραματικά αυτός ο χρόνος, ώστε η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε πέντε, ή ακόμα και σε τρεις, ημέρες.

Ουκρανοί πίσω από τη δολιοφθορά στους πολωνικούς σιδηροδρόμους

Την ίδια ώρα ένα ύποπτο παιχνίδι κατασκόπων ή και ψυχολογικών επιχειρήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πολωνία. «Έχουμε εντοπίσει τους δράστες της πράξης δολιοφθοράς στο σιδηροδρομικό δίκτυο», δήλωσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, απευθυνόμενος στη Sejm την πολωνική Κάτω Βουλή.

«Και στις δύο περιπτώσεις, είμαστε βέβαιοι, όχι απλώς υποθέτουμε, ότι η απόπειρα πυροδότησης των γραμμών και η διατάραξη της σιδηροδρομικής υποδομής κοντά στο Πουουάβι ήταν εσκεμμένες και είχαν τους δράστες τους. Στόχος τους ήταν να προκαλέσουν σιδηροδρομική καταστροφή», ανέφερε ο Ντόναλντ Τουσκ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Rzeczpospolita, παρουσιάζοντας πληροφορίες στη Sejm σχετικά με τη δολιοφθορά που σημειώθηκε στους πολωνικούς σιδηροδρόμους.

Οι δράστες της δολιοφθοράς φέρεται να είναι δύο Ουκρανοί πολίτες. Μάλιστα, σύμφωνα με το onet.pl, ο Πολωνός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι δύο Ουκρανοί, πίσω από τις επιθέσεις είναι συνεργάτες της Ρωσίας. «Θα πω όσα μπορώ να πω μετά τα ευρήματα. Πρώτον, η εντατική εργασία των υπηρεσιών, της αστυνομίας και των εισαγγελέων μας επέτρεψε να εντοπίσουμε τους υπεύθυνους για τις πράξεις δολιοφθοράς», είπε ο Ντόναλντ Τουσκ κατά τη διάρκεια ειδικής ομιλίας στη Sejm.

Μετά την έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας της κυβέρνησης την Τρίτη, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι δύο Ουκρανοί πολίτες με μακρά ιστορία συνεργασίας με τη Ρωσία είναι υπεύθυνοι για τα πρόσφατα ανησυχητικά περιστατικά στο σιδηροδρομικό δίκτυο.