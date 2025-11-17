Πολωνία: Σαμποτάζ στο σιδηροδρομικό δίκτυο καταγγέλλει ο Ντόναλντ Τουσκ

Έκρηξη που προκάλεσε ζημιές σε πολωνική σιδηροδρομική γραμμή σε μια διαδρομή προς την Ουκρανία ήταν μια «άνευ προηγουμένου ενέργεια δολιοφθοράς», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ και δεσμεύθηκε για τη σύλληψη όσων φέρουν την ευθύνη για ένα συμβάν το οποίο θα μπορούσε να καταλήξει σε τραγωδία όπως είπε.

Η έκρηξη στη γραμμή Βαρσοβία-Λούμπλιν ακολουθεί σειρά εμπρησμών, δολιοφθορών και κυβερνοεπιθέσεων που σημειώθηκαν στην Πολωνία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η Πολωνία έχει επιρρίψει στο παρελθόν την ευθύνη στη Ρωσία, λέγοντας ότι η Πολωνία έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτερους στόχους της Μόσχας λόγω του ρόλου της ως κόμβου για τη βοήθεια προς το Κίεβο. Η Ρωσία έχει αρνηθεί κατ' επανάληψη ότι φέρει ευθύνη για πράξεις δολιοφθοράς.

«Είχε στόχο την ασφάλεια του πολωνικού κράτους»

«Η ανατίναξη της σιδηροδρομικής γραμμής στη διαδρομή Βαρσοβία-Λούμπλιν είναι μια άνευ προηγουμένου ενέργεια δολιοφθοράς που είχε στόχο την ασφάλεια του πολωνικού κράτους και των πολιτών του», έγραψε ο Τουσκ στο X.

«Έρευνα είναι σε εξέλιξη. Όπως ακριβώς και σε προηγούμενες υποθέσεις αυτού του είδους, θα πιάσουμε τους δράστες, όποιοι κι αν είναι οι υποστηρικτές τους».

Η Βαρσοβία δήλωσε τον Οκτώβριο ότι η Πολωνία και η Ρουμανία είχαν συλλάβει οκτώ άτομα για τα οποία υπήρχαν υποψίες ότι σχεδίαζαν δολιοφθορά για λογαριασμό της Ρωσίας.

Η τοπική αστυνομία δήλωσε την Κυριακή πως ένας μηχανοδηγός ανέφερε ζημιές στη σιδηροδρομική γραμμή, όμως οι αρχές δεν μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν ότι αυτές ήταν αποτέλεσμα δολιοφθοράς.

«Η διαδρομή αυτή χρησιμοποιείται επίσης για μεταφορά όπλων στην Ουκρανία», είπε ο Τουσκ σε μήνυμα μέσω βίντεο. «Ευτυχώς, δεν συνέβη καμία τραγωδία, αλλά οι νομικές συνέπειες είναι πολύ σοβαρές».

Ο υπουργός Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς είπε πως ο στρατός εξετάζει σιδηροδρομική γραμμή 120 χιλιομέτρων που οδηγεί στα σύνορα με την Ουκρανία.